El pugilista Carlos Cañizales (26-2-1) afirmó que está listo para alcanzar un nuevo título mundial para Venezuela el próximo 19 de julio, cuando se enfrente al mexicano Iván García (12-3) por el cinturón Plata Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, en el combate principal de una cartelera de 10 peleas que se desarrollarán en el Poliedro de Caracas.

“Estoy contento de estar peleando de nuevo en Venezuela”, dijo de entrada el excampeón mundo de la categoría minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. “Ya me he enfrentado a varios mexicanos y sé que no es fácil derrotarlos, pero estamos preparados para ganar este título”.

No será la primera vez que Cañizales saltará al cuadrilátero en el Poliedro, escenario en el que en el 2015 superó al colombiano Rober Barrera para obtener el cinturón Minimosca Fedelatin de la AMB.

«Aquí me coroné campeón Fedelatin y aquí me voy a coronar campeón mundial», enfatizó.

«Le prometo a Venezuela que este título se queda aquí».

William Pérez, promotor boxístico y manager de Cañizales, mencionó que «aunque estará en juego el título mundial Plata de la categoría, existe la posibilidad de que sea el título mundial regular».

«Estamos esperando algunas respuestas del CMB sobre esa posibilidad, pero ya estamos listos y esperando el 19 de julio para estar en acción aquí “, dijo Pérez. “Será una gran cartelera y queremos agradecer a Antonio ‘El Potro’ Álvarez por abrirnos las puertas del Poliedro».

Debut de Venezuela Top Boxing

La cartelera protagonizada por el exmonarca mundial Carlos Cañizales y el mexicano Iván García será la primera organizada por la empresa Venezuela Top Boxing, que está dando un primer paso para impulsar de nuevo este deporte en el país.

«Con esta cartelera vuelve el boxeo de alto nivel a nuestro país y estoy feliz de poner este grano de arena para el boxeo de Venezuela, que tanto falta le hace”, subrayó Jorge Fernández, presidente de Venezuela Top Boxing.

«Nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los promotores para impulsar al boxeo venezolano y tener de nuevo a varios campeones del mundo».

«Hemos hecho un esfuerzo para buscar volver a la época de oro del boxeo venezolano, junto con Jorge Fernández, quien ha sido entrenador, formador de talentos y ahora promotor de una de las mejores carteleras internacionales que se han visto en los últimos años, porque estamos apostando por el regreso de la época dorada del boxeo venezolano», agregó Isaac Saavedra, Comisionado Nacional de Boxeo.

Nicolás Hidalgo, representante del Consejo Mundial de Boxeo, señaló que «se está haciendo un gran esfuerzo para levantar al boxeo venezolano», porque «vienen invitados muy importantes para realzar esta programación».

Última cartelera en Venezuela

Jorge Linares, excampeón mundial y protagonista en 2015 de la última gran cartelera boxística en Venezuela en el mismo Poliedro de Caracas, será uno de los invitados especiales que le darán mayor envergadura al evento.

Los excampeones mundiales Erik ‘El Terrible’ Morales y Jorge ‘El Chino’ Maidana también estarán presentes en el Poliedro, escenario donde hace 50 años se desarrolló el mejor combate jamás visto en Venezuela, la pelea por el título mundial absoluto de los pesos pesados entre los legendarios George Foreman y Ken Norton.

«A través de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, extendimos la invitación para traer a George Foreman, quien hace 50 años ganó el título absoluto de los pesos pesados aquí en el Poliedro», informó Renato Bermúdez, narrador de ESPN Knockout, televisora que transmitirá la cartelera para toda América Latina.

«Recientemente, falleció su hija y Foreman ha estado alejado de los eventos públicos. Sería extraordinario que esa leyenda nos acompañe».

¡Aguanta, garganta, que hay guerra!

Bermúdez, nativo de Maracaibo, se ha convertido en una referente en el mundo del boxeo y es la voz de este deporte para América Latina a través de las pantallas de ESPN, televisora que ya ha transmitido carteleras boxísticas en el país y que espera seguir apoyando la difusión de los púgiles venezolanos.

«Hay sangre nueva y queremos que el boxeo de alto nivel regrese a Venezuela», señaló el comunicador, quien fue el maestro de ceremonia de la conferencia de prensa.

«Este es el primer título importante que se disputará en Venezuela desde la pelea entre Jorge Linares e Iván Cano, que también fue transmitida por ESPN, que también apoyó recientemente una cartelera con el excampeón mundial Roger Gutiérrez en Maracaibo, el año pasado».

«Tenemos planes de transmitir más carteleras de Venezuela a través de ESPN, que llega a 65 millones de hogares de más de 20 países de América Latina», subrayó el narrador, quien ha hecho célebre la frase ‘Aguanta, garganta, que hay guerra’ durante sus transmisiones. «Queremos aprovechar para poner a Venezuela en otro nivel en el boxeo».