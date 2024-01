La producción agroalimentaria en Venezuela cuelga en un hilo, a consecuencia de la escasez de combustible. Los equipos industriales de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) trabaja «a media máquina», a la espera de una optimización de la distribución de diésel.

El pasado 16 de enero, Fedenaga declaró un estado de «emergencia nacional» motivado por el desabastecimiento de gasoil en todo el país. La precariedad se mantiene hasta la fecha y las medidas para revertir la urgencia no han sido efectuadas.

Seguimos en pleno acontecimiento de la emergencia, todavía los sectores están prácticamente secos de combustible, estamos maniobrando con lo mucho, con lo poco que podemos hacer», comentó el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, en una entrevista concedida este martes a Versión Final.

Chacín acotó que existe un acercamiento con el Gobierno nacional, con miras a solventar los problemas planteados por este sector primario, el cual clama por una solución inmediata.

«La desesperación que tenemos en estos momentos (en) los productores agropecuarios es bastante dura. Puede no haber electricidad y podemos generarla con plantas eléctricas, pero necesitamos es combustible. Hemos podido es a pulmón manejar el tema de las finanzas», sentenció.

Las mayores afectaciones vividas por estos productores no han sido en materia de ingresos, las cuales se mantienen medianamente estables.

Las pérdidas han sido en cuanto a no hay riego y que de alguna forma eso baja la producción a quien necesita tener acá con pasto de riego, algunas unidades de producción no han podido apagar el fuego, estamos en secano y se han quemado, no se han cuantificado pero eso trae unas pérdidas que son bastante importante para los sectores», comentó.

El representante de Fedenaga aseguró que, pese a las contrariedades, «aún así hemos podido poner en los mercados venezolanos la carne y los productos lácteos, no hay desabastecimiento hasta el momento y esperamos que así se mantenga. Pero cada día sin combustible se nos cierran más las puertas», expuso.