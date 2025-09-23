El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo sonar la campana en la jornada de este lunes de la Bolsa de Valores de Nueva York e hizo votos por la estabilidad financiera mundial.

«En nombre del Gobierno de la República de Panamá fue un honor tocar la campana hoy. Les deseo lo mejor, siempre en beneficio del mercado y de la estabilidad financiera mundial», expresó Mulino en un mensaje en su cuenta X.

Mulino, quien se encuentra en Nueva York para participar el próximo miércoles en la Asamblea General de la ONU, asistió este lunes como invitado especial a Wall Street, donde fue recibido por Lynn Martin, presidente de NYSE; Will Goodwin, jefe de Relaciones Corporativas; y Nicolás Arino, de Mercados Capitales de Suramérica, con quienes sostuvo una reunión en privado, según señaló un comunicado del Gobierno panameño.

En ese encuentro, Mulino presentó a Panamá como «un país de un fuerte potencial económico y con grandes oportunidades de inversión, incluyendo el nuevo plan estratégico del Canal y las megaobras de infraestructura que se gestionan en su Gobierno», precisó la misiva oficial.

Acercamiento con empresas

Además de asistir a la Bolsa de Nueva York, Mulino encabezó el Foro de Panamá en el Consejo de las Américas, donde se reunió con empresas interesadas en invertir en el país centroamericano como Apple, Google, Pfizer, Exxon Mobil y Amazon, entre otras.

Presentó a estas empresas un compendio de los «grandes proyectos de inversión pública» que se ejecutan en el país, así como la agenda económica de su Gobierno que incluye el «ordenamiento de las finanzas públicas».

Mulino «se refirió al Plan de Gobierno 2024–2029, que contempla más de 30.000 millones en inversión pública en salud, movilidad urbana sostenible, educación e innovación digital», de acuerdo con la información oficial.

Encuentro bilateral con Guterres

El gobernante panameño también sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien destacó el tema de la neutralidad del canal de Panamá.

Guterres a su vez felicitó a Panamá por su «destacado rol en el Consejo de Seguridad», como miembro no permanente, con el objetivo de lograr la solución pacífica de los conflictos.

Mulino indicó que desde que Panamá ocupa esta silla en el Consejo de Seguridad, el país ha actuado con independencia, equilibrio y compromiso con la Carta de la ONU.

«Panamá respalda los llamados a la reforma del sistema de paz y seguridad, y estamos dispuestos a contribuir, desde nuestro papel en América Latina, a los procesos de mediación, diplomacia preventiva y construcción de la paz», propuso Mulino.

Sobre la crisis de Haití, Mulino dijo que Panamá apoyará con asistencia, pero instó a la ONU a buscar una solución tangible.

«Sobre el caso de Nicaragua y Venezuela, Mulino y Guterres coincidieron en calificarlo como una amenaza a la democracia en la región latinoamericana», según informó el Gobierno.