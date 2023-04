Los Príncipes de Gales están de celebración. Tal día como hoy hace 12 años, consolidaban su historia de amor dándose el sí quiero en la Abadía de Westminster. Una boda de lo más romántica que estuvo repleta de momentos inolvidables, como su beso en el balcón del Palacio de Buckingham. Para recordar tan maravilloso enlace, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han compartido una bonita fotografía en la que se refleja su complicidad y buena sintonía.

Una imagen muy natural en la que podemos ver al heredero al trono de Reino Unido y su mujer de una manera más cercana y relajada, lejos de la formalidad que exige los actos institucionales, mientras dan un paseo en bicicleta. El retrato que ilustra esta felicitación de aniversario pertenece a la misma sesión fotográfica que el primogénito de Carlos III y su familia usaron como Christmas en Navidad.

12 years ❤️

📸 @mattporteous pic.twitter.com/i5xI9kkPl7

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2023