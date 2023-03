Gerenciar no solo es un verbo, es un actividad de extraordinaria importancia para enrumbar las actividades de producción y distribución de productos que requiere la sociedad.

En tiempos pasados los negocios pequeños en ciudades y pueblos no se hablaba de gerencia, algunos tenderos o emprendedores (no existía este término), llevaban su cuentas en un cuaderno y pegaban en sus negocios un conocido afiche donde aparecía un hombre robusto rodeado de bultos de dinero y una leyenda que decía: ”Hoy no fío, mañana sí”. No existía la tecnología celular ni los delibery. Los muchachos éramos los que íbamos a las tiendas o bodegas de los pueblos a realizar las compras menores y al detalle: dos centavos de sal, cinco centavos de aceites, etc. Y no faltaba quienes inventamos cualquier excusa para justificar el caramelo que no estaba en la lista de las mamás o las abuelas.

En 1916, Henry Fayol creó la idea de administración como disciplina social universal y desarrolló un cuerpo de filosofía de los Recursos Humanos y desarrolló un cuerpo de teorías de los recursos humanos. Más tarde, Peter Druker, fue reconocido como el padre de la gerencia moderna. Hoy hay una gran diferencia entre aquella gerencia y la moderna. De los grandes y pesados Libro Mayor y Libro Menor se pasó a que esos conceptos sean tecnológicos sin que la tecnología haya reemplazado a los contadores profesionales.

El concepto de gerencia ha permeado todas las actividades del ser humano incluyendo a la política, dado que quienes practican esta última actividad social dirigen recursos humanos y económicos, están en la obligación de capacitarse en gerencia.

La Gerencia Moderna crea la Visión y la Misión de la organización, sea esta económica o política o de otra índole; traza objetivos corporativos y metas; planifica, organiza y evalúa el logro de los objetivos y las metas teniendo en consideración que haya relación entre la Visión, la Misión , los objetivos, las metas y los recursos invertidos con los resultados logrados. Es de su competencia la captación , estímulo y promoción de sus recursos humanos a objeto de crearles un sentido de pertenencia entre ellos y la organización. El gerente es un líder.

Todo lo anterior permite que las organizaciones sean dirigidas por líderes con dominio de la gerencia moderna.