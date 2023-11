Más de una década de desidia llevan los productores por parte de los gobierno de turno en el municipio Padre Chien, donde vecinos, agricultores y productores, han denunciado el mal estado de las vías, aunado a la solicitud de construcción de puentes que comunica con muchas comunidades agrícolas, y nunca recibieron respuestas, tampoco el alcalde de El Palmar, David Ramos, hace frente a estas solicitudes.

Los productores del sector La Piña, vía a la comunidad Santa Fe, se autogestionaron y construyeron un puente de madera para poder tener acceso a otras comunidades de la población, ya que, el alcalde Ramos, nunca se ha preocupado por atender esta situación en cuanto a la construcción de puentes, otro de los puentes que construyeron fue el del sector Curaima.

Rosa Esparza, productora en La Piña del municipio, resaltó que siempre ha solicitado a los gobernantes de turnos, el apoyo con la construcción de viaductos en varios sitios de El Palmar, “los productores estamos siendo afectados por el mal estado de las vías internas hacia los sectores campesinos, como sacamos la producción hacia los mercados y ser vendidos, el llamado es para los funcionarios públicos de la localidad”.

El Palmar desasistido

Ricardo Lanz, habitante y concejal también añadió que no sólo las vías rurales no sirven, a esto se suma, las escuelas y canchas deportivas abandonadas, problema con el agua potable en varias comunidades, entre otros problemas que no han sido atendidos desde hace más de 15 años.

Se pudo conocer por los habitantes que según al alcalde le bajan los recursos que introduce, aunado al pago de impuestos, dinero que lo utilizan para su propio fin y no en lo que debería atender, en cuanto a las mejores en los servicios básicos.