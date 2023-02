En el Liceo Nacional Carlos Emiliano Salom, las madres, padres representantes y/o responsables sostuvieron una reunión con la directora Lyby Gruber junto a Vanessa Aguirre, supervisora de la Zona Educativa del estado Bolívar, debido al llamado a clases, por parte de la directiva, quien convocó el retorno a las aulas.

Sin embargo la mayoría de los representantes aseguran que ellos tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases, pese al llamado que realizó la Zona Educativa y la directora del plantel, alegan que será una muestra de apoyo a los profesores que a su parecer padecen las situación económica que a afecta a todo el país, «hasta que no haya un pronunciamiento positivo por Parte del Gobierno Nacional los representantes no enviaremos a nuestros estudiantes a la institución», dijo una mamá.

Leonardo España, papá de un adolescente, que cursa sus estudios en la institución, manifestó «es muy importante que apoyemos a los profesores en esta lucha por la reinvención salarial, porque sabemos que el sueldo que perciben actualmente no les alcanza para cubrir sus necesidades, es evidente lo que sufren nuestros profesores».

Por su parte la profesora de cultura Ruth Torres, aseveró «tengo 20 años en esta institución, por amor a mis estudiantes, a mi profesión, y con sentido de pertenencia, pero esto no es fácil, no por eso me tengo que quedar callada y decir que todo está bien, porque no estamos bien, no alcanza lo que ganamos no para el pasaje, tenemos que hacer otras cosas para ganar dinero, pero aquí estamos en pié de lucha por un salario digno, no daremos nuestro brazo a torcer hasta que seamos escuchados», dijo.

Cabe destacar que los profesores asisten a la institución educativa y cumplen sus horarios, sin estudiantes, porque los padres han decidido no enviarlos a clases, para sumarse a las protestas por mejoras salariales.

En conclusión Torres, agradeció a los representantes por el apoyo que les están dando en esta lucha, señaló «unidos somos más».