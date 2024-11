Las acciones del II Torneo Clase B de softbol, proseguirán este fin de semana, durante sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, en las instalaciones de los estadios Incret y Salvador Sánchez, el primero ubicado en el antiguo Club Fesilven y el otro en el Polideportivo que honra con su nombre, la memoria del recordado «Pata e’ clavo» Sánchez.

Así lo dio a conocer Salvador Sánchez jr, coordinador del evento, quien adelantó que para el día domingo, se debería estar culminando la ronda eliminatoria, para que el próximo sábado arriba se cumpla con el denominado Súper 8 de semifinales y final.

Un total de 12 partidos se llevarán a cabo, ocho el sábado y 4 el domingo.

Programa Oficial

Sábado 30

Estadio Salvador Sánchez

11:00 a.m. Precisos vs 1 de Mayo

01:00 a.m. The Rebellion vs Repuestos Mundial

03:00 p.m. Escuadron vs En Victoria

Estadio Incret

9:00 a.m. Lobos vs Abogados

11:00 a.m. Lobos vs Hombres de Fe

01:000 p.m. Hombres de Fe vs Potros

03:00 p.m. Team Curagua vs Fénix

Domingo 1 diciembre

Estadio Incret

10:00 a.m. Precisos vs Team Rebellion

12:00 a.m. Potros vs Lobos

03:00 p.m. Team Curagua vs Escuadrón

Salvador Sánchez

10:00 a.m. En victoria vs Fénix

12:00 p.m. 1 de Mayo vs Mundial

02:00 p.m. Hombres de Fe vs Abogados