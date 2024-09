¿El ‘Descalzo’ Joe? No, este es el ‘Descalzo’ José.

En un momento clave del juego del martes por la noche en el Petco Park, el intermedista venezolano de los Astros, José Altuve, fue expulsado en la novena entrada de la victoria de Houston por 4-3 en San Diego, después de protestar de que había conectado un foul contra su pie. El umpire del plato, Brennan Miller, dictaminó que la pelota no lo había tocado y Altuve fue puesto out en la primera base en lo que oficialmente se registró como una jugada 5-3.

«Fue foul», señaló Altuve.

«Fue obvio. Sólo quería mi turno al bate contra [Robert] Suárez. Sé que es excelente, pero quería seguir luchando contra él».

Altuve inmediatamente discutió la decisión y su manager, el boricua Joe Espada, salió corriendo para defender su caso también.

Pero cuando quedó claro que la decisión no iba a cambiar, Altuve se quitó el zapato y la media del pie izquierdo y fue cojeando hacia el umpire, señalando su pie para mostrar dónde había sido golpeado.

En ese momento, Miller rápidamente expulsó a Altuve del partido, y el veterano regresó cojeando al dugout.

«Era foul», agregó Espada.

«Tienes que ver la pelota cuando golpea el pie, el vuelo de la pelota y lo que hace después. No entiendo. Ya ha pasado dos veces este año. Tengo mucho respeto por los umpires. Trabajan duro. Hay cuatro ahí afuera. Para mí, tienes que ser capaz de verlo. Se equivocaron en esa jugada».

Altuve explicó que lo que hizo se compara con lo que hacen los jugadores cuando se quitan los guantes para mostrarle al umpire dónde los golpeó la pelota en la mano.

«Estaba pensando que no era posible», dijo.

Es la novena entrada y la carrera ganadora en la segunda base, y estoy luchando contra un buen lanzador, Suárez. Entonces, obviamente estaba tratando de conectar un hit e impulsar la carrera para ganar el juego.

«Doy un foul que me golpeó el pie y simplemente me quitan [la oportunidad]», continuó.

«No creo que eso pueda suceder. Había cuatro [umpires] en el terreno. Tienes que ver el cambio de dirección de la pelota y simplemente hacer la llamada correcta».

La expulsión fue la tercera en la carrera de Altuve y la segunda en esta temporada. La otra en el 2024 ocurrió el 30 de junio contra los Mets.

Ese día, ocurrió una hecho similar, cuando Altuve conectó un foul hacia su pie, pero los árbitros decretaron que la jugada estaba viva. entonces cuando el venezolano lo expulsan.

«No creo que haya un bateador que no quiera estar en una situación como esa», agregó Altuve.

«Siempre esperamos esa situación. Siempre estamos listos para buscar el gran hit. Me gustan esas situaciones. Si conectas un hit ahí, ganamos el juego. No importa lo que pase. El solo hecho de que me lo quitaran me molesta mucho».