Bajo el lema «Basta de masacre», decenas de residentes de los complejos de favelas de Río de Janeiro realizaron una manifestación este viernes para protestar contra el operativo policial que causó la muerte de más de 120 personas en los barrios de Penha y Alemão.

Al mediodía, organizaciones sociales y vecinales marcharon por el interior del Complexo da Penha, uno de los lugares donde se concentraron las operaciones policiales. Durante la caminata, los residentes expusieron una hilera de al menos 50 cadáveres sobre el asfalto, cuerpos que fueron rescatados en bosques cercanos.

La protesta continuó en el campo de deportes comunitario, donde portaron pancartas en contra de la policía y del gobernador Cláudio Castro, señalado como la figura política responsable del operativo. Las banderas de Brasil manchadas de sangre y camisetas con frases como «solo quiero ser feliz y caminar tranquila por la favela en la que nací» reflejaron el dolor y la denuncia.

Río de Janeiro

Familiares de las víctimas también se reunieron frente a la casa de Gobierno regional para exigir justicia. Además de Río de Janeiro, se esperaron manifestaciones similares en ciudades como São Paulo, Brasilia y Salvador para pedir el fin de la violencia policial.

Los complejos de favelas Penha y Alemão, con una población aproximada de 200.000 personas, fueron escenario el pasado martes del operativo policial más letal registrado hasta ahora en Brasil. Según las fuerzas de seguridad, la misión tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho, la principal organización criminal de Río de Janeiro y Brasil.

El gobierno estatal ha reconocido 121 muertos, mientras que la Defensoría Pública, que recopiló datos propios, eleva la cifra a 132. La Secretaría de Seguridad Pública informó que la mayoría de los fallecidos tenía antecedentes por crímenes graves como narcotráfico y homicidio.

Además, se reportaron 133 personas detenidas y la incautación de más de 90 fusiles. El gobernador Cláudio Castro y la policía definieron el operativo como «exitoso», destacando la muerte de solo cuatro agentes durante la acción.