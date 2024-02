La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el estado Bolívar, ratificó su respaldo a la candidatura presidencial de Maria Corina Machado y rechazaron las expresiones de voceros oficialistas que dan como definitiva la «no participación» de Machado en los venideros comicios electorales.

«La ruta es electoral y nuestra candidata presidencial es María Corina Machado», indicó Jacqueline Yary, vocera de la PUD Bolívar.

Asimismo, Yary señaló que las organizaciones que integran la PUD están claras en la ruta que se debe seguir rumbo a las elecciones presidenciales.

Fue la posición que tomó la plataforma tras una reunión celebrada el pasado viernes, 2 de febrero, en su sede de Ciudad Guayana.

«Está demostrado jurídicamente que no existe una inhabilitación contra María Corina Machado, y que lo anunciado por el Tribunal Supremo de Justicia, como bufete particular de Maduro, no es más que una farsa en la que el gobernante esconde su miedo a salir de Miraflores», resaltó.

La PUD Bolívar se mantendrá «hasta el final»

Por su parte, Yary, informó que dentro de la PUD existe «absoluta unidad» en torno a quién debe ser el abanderado de la coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales, estipuladas para celebrarse durante el segundo semestre del 2024.

«No aceptamos que María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias y tiene la situación del pueblo, tenga sustituta. María Corina Machado es la garantía de que Maduro vencido y Venezuela cambiará para salir de este marasmo que ya tiene 25 años, hundiendo en la pobreza y la miseria al pueblo de Venezuela», expresó.

«Ese miedo también se ve en las detenciones de dirigentes opositores sin el cumplimiento de los procesos correspondientes», finalizó Yary.

miembros de la PUD Bolívar ratificaron su apoyo hacia Maria Corina Machado durante las elecciones presidenciales. Foto: Cortesía.