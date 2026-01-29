La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó de manera unánime nombrar dos vías en honor al artista urbano Daddy Yankee y al exjugador de Grandes Ligas recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.

Según el comunicado difundido por las autoridades, la primera de las medidas nombra como ‘Daddy Yankee’ la totalidad de la carretera estatal PR-36, en San Juan, en homenaje a la trayectoria artística y «entrega a la cultura» de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reguetonero.

Asimismo, la segunda norma aprobada denomina como la ‘Avenida Carlos Iván Beltrán’ el tramo de la carretera PR-670 que discurre frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del beisbolista, ubicado en el norte de Puerto Rico, en homenaje a su exaltación al Salón de la Fama.

De hecho, las autoridades llevarán a cabo una actividad para develar el nombre de la avenida y la colocación de una señalización vial que estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Gobierno municipal.

Retiro de Daddy Yankee

El cantante del éxito ‘Gasolina’ anunció en 2022 su retiro de los escenarios tras más de 30 años de carrera, con un último concierto en diciembre de 2023, tras el que decidió dedicarse a la música cristiana.

El ‘Rey del reguetón’, quien ahora se hace llamar DY, regresó en julio con un nuevo sencillo, titulado ‘Sonríele’.

Por su parte, Beltrán, de 48 años, escogido el 20 de enero para ser el sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con una carrera de 20 temporadas como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de la historia del béisbol.