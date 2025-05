El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso este domingo a Ucrania celebrar negociaciones directas el próximo 15 de mayo en Estambul para encontrar una salida pacífica al conflicto después de más de tres años de guerra.

«Reanudar las negociaciones directas, insisto, sin ninguna condición previa. Comenzarlas sin dilación, ya el próximo jueves, 15 de mayo, en Estambul», dijo Putin durante una comparecencia en el Kremlin transmitida en directo por la televisión.

Negociaciones directas en Estambul

Putin recordó que en la ciudad turca fue donde las autoridades ucranianas suspendieron las negociaciones con representantes rusos en marzo de 2022, poco después del comienzo de la campaña militar rusa en febrero.

«Nuestra propuesta, como se suele decir, está sobre la mesa. La decisión depende ahora de las autoridades ucranianas y de sus patrocinadores», a los que acusó de querer «continuar la guerra con Rusia por medio de los nacionalistas ucranianos».

Mientras Moscú acusa a Occidente de convencer a Kiev para que suspendiera hace más de tres años las negociaciones, algunos analistas apuntan a que Rusia exigía entonces, entre otras cosas, la reducción del Ejército ucraniano por debajo de los 100.000 efectivos.

Adelantó que tiene previsto entrar en contacto en breve con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para que facilite la celebración de dichas conversaciones en su país.

«Espero que él confirme su deseo de contribuir a lograr la paz en Ucrania», dijo.

A la espera de la reacción ucraniana

Putin subrayó que «ahora tienen lugar acciones militares, una guerra, y nosotros proponemos reanudar las negociaciones interrumpidas no por nosotros. ¿Qué hay de malo en ello? Aquellos que, realmente, quieren la paz no pueden no apoyarlo».

«Estamos decididos a negociaciones serias con Ucrania. Su sentido radica en eliminar las causas originales del conflicto, lograr una paz duradera y sólida a largo plazo», dijo.

Seguidamente, el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú espera ahora la «reacción» de Ucrania.

Putin añadió: «No descartamos que durante estas negociaciones logremos llegar a un acuerdo sobre alguna clase de nueva tregua o alto el fuego. Por cierto, sobre una tregua real que sea respetada no sólo por Rusia, sino también por la parte ucraniana».

Según el jefe del Kremlin, «esto sería el primer paso para una paz duradera y firme, y no el prólogo para la continuación del conflicto tras el rearme y una nueva movilización del Ejército ucraniano».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas semanas que su mediación no tendrá éxito si los dos bandos en conflicto no se sientan a negociar uno frente al otro.

Con todo, según los expertos, las posturas son aún irreconciliables, ya que Moscú exige, entre otras cosas, el reconocimiento de los territorios anexionados, incluido la península de Crimea, algo a lo que se opuso públicamente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El propio vicepresidente de EE.UU., J.D.Vance, aseguró esta semana que Moscú pide «demasiado», ya que su ejército no controla totalmente el territorio ni del Donbás ni de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

Sin tregua de 30 días

Al mismo tiempo, Putin no respondió directamente a la propuesta de tregua de 30 días que le plantearon el sábado en Kiev los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia, que trataron por teléfono dicha iniciativa con Trump.

Los líderes europeos advirtieron a Moscú que si no anunciaba el lunes un alto el fuego de un mes, adoptarían sanciones contundentes contra Rusia.

Al respecto, el líder ruso aseguró que comunicó a aquellos colegas en Occidente que «sinceramente» buscan un arreglo que Moscú no descarta prolongar los plazos de un futuro alto el fuego, aunque sólo después de analizar lo que pasó «estos días».

«Las autoridades de Kiev y ustedes mismos han visto perfectamente que no aceptaron nuestra propuesta de alto el fuego», resaltó y acusó a algunos países europeos de «retórica antirusa», «acciones agresivas» y también de hablar con Moscú con «un lenguaje de ultimátum».

Putin insistió en su intervención en que el ejército ucraniano incumplió en marzo-abril la tregua energética de 30 días y también la pascual de 30 horas declaradas unilateralmente por el jefe del Kremlin, pero que fueron posteriormente apoyadas por Kiev.

También acusó a Kiev de negarse a apoyar la tregua de 72 horas que Putin anunció con ocasión del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, festejos a los que asistieron una treintena de líderes extranjeros, y que venció esta medianoche.

Putin denunció que durante los últimos días el ejército ucraniano intentó hasta en cinco ocasiones penetrar en territorio ruso en las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod.

Además, aseguró que antes de que entrara en vigor dicho alto el fuego, Kiev lanzó un ataque masivo con 524 drones contra objetivos en territorio ruso, donde provocaron, en particular en Moscú, un caos aeroportuario que afectó a decenas de miles de personas.