El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que nadie de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) le ha «contactado» para ser el próximo seleccionador de la ‘canarinha’, a la vez que insistió en que, hasta que el club quiera, solo se ve entrenando al conjunto madridista.

«Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mis situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará», dijo en rueda de prensa.

Además, Ancelotti valoró el fichaje de la joven perla brasileña Endrick procedente del Palmeiras y que se hizo oficial el pasado 15 de diciembre.

«Estamos contentos e ilusionados. Podrá incorporarse en 2024, el club ha buscado una cuerdo con la familia y el club para ello. Es un gran jugador, un gran talento. Estaremos ilusionados cuando se pueda incorporar con nosotros», declaró.

«No va a salir de mi boca decir que Messi es mejor de la historia»

El italiano aseguró que «no va a salir» de su «boca» que el argentino Leo Messi «es el mejor de la historia» ya que «cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes».

«Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca», comentó en rueda de prensa.

«He disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro, al que veo entrenar cada día. He visto a Maradona a Cruyff…», completó.

Ancelotti se pronunció también sobre todo debate, el de si el juego de toque, el ‘tiki-taka’, ya no tiene cabida en el fútbol.

«No, creo que no. El juego de toque es una parte importante del fútbol, como es importante defender bien. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de los momentos, de los partidos en los partidos pasan muchas cosas y no puedes solucionarlas solo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte muy importante del fútbol», apuntó.

Un fútbol actual en el que durante el Mundial de Qatar 2022 se apostó por dar muchos minutos de descuento ante las pérdidas de tiempo, aunque Ancelotti insistió en su idea del juego efectivo.

«No lo sé. No entiendo muy bien cómo han manejado esto. Hemos tenido muchos minutos de descuento. Antes o después llegaremos al tiempo efectivo, que es la cosa más sencilla de hacer en un partido», comentó.

No acudirán al mercado invernal

Además, durante la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Valladolid (21:30 horas CET, -1 GMT) el técnico italiano negó que el Real Madrid fuese a acudir al mercado invernal, que se abre el próximo 1 de enero, aunque dejó la puerta abierta a posibles salidas.

«Estamos muy bien. No necesitamos jugadores, la plantilla está muy bien hecha. Las salidas, aún no lo sabemos. Puede ser que algunos jugadores que juegan menos busquen un equipo donde jugar más», dijo.

Y se refirió a los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio, que acaban contrato el próximo 30 de junio. «Es una situación que no me preocupa porque veo muy enchufados a los jugadores. A todos. Iniciamos un periodo de evaluar cada situación. Si renuevan, estoy contento. Si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también», declaró.

Un Ancelotti que ponderó el nivel que ha mostrado su equipo en el primer tramo de temporada.

«Si comparamos con el final de diciembre del año pasado, este año estamos mejor. Ojalá la segunda mitad podamos repetir el en 2023. ¿Y por qué no mejor?», apuntó.