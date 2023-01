Los habitantes del municipio Padre Chien, manifestaron que no tuvieron nada que celebrar el Día del Deporte, ya que no cuentan con espacios óptimos para que los adolescentes realicen sus prácticas deportivas, mucho es el talento que existe en El Palmar, con buenos dotes por parte de jóvenes.

Emir Rivas, deportistas y luchador social en el municipio informó que da tristeza ver como existen jóvenes con ganas de hacer deporte y no cuentan con una cancha en buen estado para realizar sus prácticas, “esta localidad tiene muchos talentos en varias disciplinas, las cuales no han podido logra llegar a las grandes competencias, por no tener entrenadores”.

Canchas abandonadas

Laureano Rivas, otro habitante señaló que el deporte en el municipio sufre el abandono y desidia, donde el alcalde David Ramos, a pesar de conocer la situación, hace caso omiso a las denuncias y llamados que hacen los adolescentes, “la cancha del sector El Parque, el Estadio Municipal y otros espacios, se encuentran desasistidos, mucho tiempo que no se realizan competencias a pesar de que hay un gran potencial en nuestro municipio”.

Al realizar un recorrido por las diferentes canchas, campos y estadio, se observó el abandono total, infraestructuras deterioradas, partes metálicas oxidadas, canchas sin mallas, rayado, ni cestas, el estadio no cuenta con techado, por lo que vecinos aprovecharon e hicieron un llamado al IND, IDEBOL, CVG, Fundeporte y al gobernador del estado Bolívar, para que atiendan los llamados de la juventud, en cuanto a la recuperación de los espacios deportivos de El Palmar.