El sector Pablo J. González, ubicado en el municipio Piar, está en total abandono desde hacen muchos años, los habitantes manifestaron que, motivado a la falta de respuestas en los servicios básicos, se han ido desmejorando con el pasar del tiempo, una de las situaciones que atraviesan es la inseguridad, donde jóvenes se han dedicado a poner en “jaque” a muchos ciudadanos.

Al visitar la comunidad, los vecinos con mucho temor resaltaron que durante las noches no pueden descansar en paz, porque deben estar pendiente de que los antisociales no se metan en sus casas, “este sector al parecer no existe en el contexto de Upata, porque ni los organismos policiales realizan sus trabajos como en años anteriores cuando hacían patrullajes”, dijo una vecina quien omitió su identidad.

En una misma voz, los vecinos exhortaron a los cuerpos de seguridad darles apoyo con recorridos en esa zona, porque todos los habitantes están siendo perjudicados, “se llevan las cosechas que sembramos, los bombillos de los postes, las poncheras, platos, todo lo que encuentren a su paso”, manifestaron.

Más fallas

Otro de los problemas que presentan es el mal estado de las vías de acceso, gran deterioro en su mayoría y otras vías que se han perdido con el paso de los años, al no ser atendidas. “son 40 años con exactitud que llevan las arterias viales en abandono, aunado a este problema, las fallas en el servicio de electricidad, pues, tres veces al día se ausenta la energía y tenemos preocupación porque esto ha hecho que parte de nuestros electrodomésticos se dañen”, expresó Librada Muñoz.

También, llevan más de un año en espera de las bombonas de gas doméstico, asimismo, no recibieron más jornadas de alimentos, al preguntarle a los líderes de calle, no dan ningunas respuestas, así lo manifestaron las familias.