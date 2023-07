Cuando se piensa en Queen, generalmente vienen a la memoria éxitos como «Bohemian Rhapsody» y «We Are The Champions», pero pocos recuerdan el comienzo de su carrera con «Queen», su álbum debut, lanzado el 13 de julio de 1973.

Formada oficialmente en 1971, la banda integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en sus comienzos pasaba sus días dando conciertos en universidades y colegios, o repartiendo cintas de demo por las compañías discográficas.

Mientras grababan un set de canciones en el estudio De Lane Lea en Londres, el productor Roy Thomas Baker, famoso por haber trabajado con artistas de la talla de Jimmy Hendrix, The Rolling Stones y Frank Zappa, los presentó a Norman Sheffield, de Trident Studios, que decidió hacerles un espacio.

Echando mano de sus ahorros y de emprendimientos para hacer frente a los gastos, entre 1971 y 1972 los cuatro estuvieron grabando en Trident a horas inusuales.

En las madrugadas de aquellos días, la banda y el equipo técnico progresaban todo lo que podían. El resultado era más que interesante, pero no fue sino hasta 1973 que Sheffield contactó con EMI y pudo concretarse la posibilidad del lanzamiento del disco, con Baker como productor principal.

Y aunque se consideraron otros nombres como «Top Fax», «Pix & Info» y «Deary Me», finalmente llegaron al acuerdo de que el larga duración se llamaría «Queen». El trabajo finalmente vio la luz el 13 de julio de 1973 y llegó al número 24 de las listas británicas.

EL ORIGEN

En medio de la era post Beatles, el Reino Unido era un hervidero de grupos que buscaban llegar al éxito por diferentes vías. Una de ellas era el «glam rock», en el que brillaban la narrativa fantástica y los personajes transformistas como el Ziggy Stardust de David Bowie y las historias que mezclaban leyendas con vivencias bohemias.

«Desde el principio Queen fue eso. Cuando uno mira la historia de Freddie Mercury, de su infancia, de su juventud, es muy obvio que él tenía esa capacidad de meterse con historias tipo J.R.R Tolkien», asegura a EFE el crítico colombiano Manolo Bellon, autor de libros como «El ABC del Rock» (2007), «Surcos del Pop» (2011) y «The Beatles: La Historia» (2003).

Aparte de Bowie, a Queen también lo marcaban por aquella época grupos como T. Rex y su icónico ‘frontman’ Marc Bolan, el Genesis de Peter Gabriel, Roxy Music y Led Zepellin.

UN ÁLBUM «CRUDO»

Pero no hay que olvidar que tanto Mercury en la voz y el piano, como May en la guitarra, Taylor en la batería y Deacon en el bajo eran unos solemnes novatos en esto de la grabación, y el sonido de «Queen» así lo demuestra.

«Es un disco en el que el sonido musicalmente es crudo. Si uno no está acostumbrado y no oye a Queen desde el principio, escucha al Queen de álbumes posteriores y es una banda completamente diferente», comenta a EFE Alberto Marchena Jr., uno de los cocreadores del sistema radial colombiano W Radio y Radioacktiva y actual director de los 40 Principales, del Grupo Prisa, en el país suramericano.

EVOLUCIÓN

La historia del rock está cuajada de comienzos ‘crudos’, distintos, que luego dan paso a cambios y carreras brillantes.

Eso es lo que pasa «cuando se mira lo que grabaron los Rolling Stones» al principio de su carrera, por ejemplo, en 1964 ‘Little Red Rooster’, un tema de Willie Dixon popularizado en 1961 por Howlin Wolf’. «Después, en 1969 hacen ‘You Can’t Always Get What You Want’, y uno dice ‘es el mismo Mick Jagger el que canta eso y escuchen lo que cantaba antes'», comenta Bellon.

Y agrega: «Los artistas siempre -y esto casi es inevitable que suceda- reciben las influencias de lo que escuchan y ahí es por donde arrancan».