El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió este martes a los Estados miembros no interferir en procesos electorales ajenos y dejar esa decisión en manos del pueblo, tras episodios en Honduras y Chile.

«Se está desarrollando una tendencia en el continente en la que algunos sienten la necesidad de opinar sobre los procesos electorales de otros países. Esta no es una buena tendencia. Ningún país debería interferir en los procesos electorales de otros», sentenció Ramdin en rueda de prensa.

Respondió así a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien llamó «nazi e hijo de nazi» a José Antonio Kast, ganador de las presidenciales chilenas del domingo pasado. Coincide con la intervención del presidente Donald Trump en Honduras, pidiendo voto por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura (Partido Nacional), quien lidera el recuento sin finalizar tras más de dos semanas del 30 de noviembre.

Posicionamiento de la OEA

Ramdin evitó referirse a líderes específicos, aclarando que las injerencias ocurren en varios países. «Los procesos electorales son un ejercicio nacional, aunque debemos asegurarnos de que sean libres, justos, organizados y transparentes», subrayó.

El 27 de noviembre —tres días antes de los comicios hondureños— Trump publicó en Truth Social que Asfura era el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» para «luchar contra los narco-comunistas». Al día siguiente, indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en EE.UU. por narcotráfico.

Antes de las legislativas argentinas de octubre, Trump condicionó ayuda financiera al triunfo del partido de Javier Milei.

Tras el triunfo chileno, Petro escribió en redes: «El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi […]. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet».