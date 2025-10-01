El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, informó que empresarios extranjeros invertirán más de 35 millones de dólares para reactivar y modernizar la antigua planta Goodyear, ubicada en Valencia.

En ese sentido, destacó que esos recursos los utilizarán en la primera etapa del proyecto y resaltó que la planta producirá cauchos con tecnología de última generación.

Precisó que la finalidad es garantizar la sustitución de importaciones, la soberanía productiva y la proyección hacia exportaciones regionales.

El ministro Saab apuntó durante la inspección de las instalaciones que «la inversión internacional representa un nuevo comienzo que beneficiará directamente a esta fuerza laboral comprometida con el futuro productivo de la nación».

«Con esta alianza internacional estamos transformando la adversidad en oportunidades para el pueblo venezolano y avanzando hacia la verdadera independencia industrial», enfatizó.

Con la reactivación y modernización de la antigua planta Goodyear, se consolida a la ciudad de Valencia «como un polo industrial clave para el desarrollo automotriz y de autopartes en Venezuela».