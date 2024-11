El Instituto de Salud Pública realizó una jornada médica integral en el Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo. En esta actividad participaron médicos y personal externo de otros municipios y centros de salud, beneficiando a más de 1.300 personas.

La autoridad única de salud Manuel Maurera, señaló que los pacientes recibieron atención en las áreas de odontología, nutrición, inmunización, medicina general, oftalmología, optometría, geriatría, citología, pediatría, ecografías de mamá, ginecológico, transvaginal, obstétrico, renal y abdominal, tiroideo, ginecología, lactancia materna, obstetricia, parto humanizado, atención al adulto mayor, consulta diferencial de adolescente, planificación familiar, despistaje de diabetes, como también servicio de farmacia, con entrega de medicamentos y kits vitaminicos.

Agradecimiento del pueblo

Por su parte, la señora María González, habitante del sector Sifontes, agradeció al alcalde Vicente Rojas, al gobernador Ángel Marcano y al presidente Nicolás Maduro por esta gran jornada: «Desde hace varios meses me urgía realizarme un Eco Renal y por no tener 30 dólares no me lo había podido realizar, pero hoy a través de esta gran jornada obtuve la oportunidad de hacérmelo de manera gratuita».

La jornada de salud contó con la supervisión de Manuel Maurera autoridad única de Salud en el estado Bolívar, quien junto a Marlene Vargas directora general de la alcaldía de Sifontes en representación del ciudadano alcalde Vicente Rojas, Marielva Martínez directora del hospital, y Julio Matos coordinador municipal de salud, realizaron recorridos por las instalaciones del nosocomio verificando el funcionamiento del mismo.

.