Se realizó una jornada especial de presentación ante el Registro Civil de Tumeremo de niños y niñas de las comunidades indígenas Kariña Botanamo y La Esperanza.
Los infantes obtuvieran por primera vez su Acta de Nacimiento, un documento fundamental para tramitar su cédula de identidad, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La jornada se llevó a cabo en la sede del Registro Civil de Tumeremo, donde el alcalde Vicente Rojas y la directora Isbelia Montiel compartieron directamente con los hermanos indígenas que acudieron a realizar sus trámites.
Operativo Especial
Como parte de este esfuerzo integral, el alcalde Vicente Rojas anunció que la próxima semana se llevará a cabo un Operativo Especial de Cedulación Indígena.
Esta jornada, organizada en conjunto con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y el apoyo de la Alcaldía de Sifontes, tendrá como objetivo cedular a la totalidad de los habitantes de las comunidades Kariña Botanamo y La Esperanza, garantizando así el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos a todos los hermanos indígenas del municipio.
