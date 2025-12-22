Desde el aeropuerto internacional «Gral. Juan Jacinto Lara», ubicado en Barquisimeto, capital del estado Lara quedaron activados los vuelos de ida y retorno a Panamá.

Carlos López, director de la terminal aérea confirmó que la conexión del centro occidente venezolano con nación Centroamérica, es un hecho a través del servicio prestado por la aerolínea Rutaca Airlines, la cual en sus redes sociales especifican las condiciones a los usuarios y las usuarias.

Registro de pasajeros

Indicó López que, el reinicio del servicio se logró con el registro de 110 pasajeros en el vuelo de ida y 103 en el de regreso de Panamá, recientemente.

‎

López ‎ resaltó las condiciones óptimas y operativas del terminal aéreo para atender los vuelos internacionales que se han solicitados, refiriéndose, al empeño en la gestión del gobernador, Luis Reyes Reyes, con la finalidad de unir familias, impulsar el turismo y el comercio.

Llegada de pasajeros y fortaleciendo entre las dos naciones

‎Familiares en la entidad larense esperaron emocionados la llegada de los usuarios aeroportuarios, tal fue el caso de Larry Villegas, quien espero a su hija con alegria.

Las autoridades opinaron que, con esta nueva ruta comercial entre Panamá y Venezuela, más específicamente, con el estado Lara, se fortalecen lazos entre las dos naciones más allá de lo cultural, según nota de prensa.