La falta de los servicios básicos en las comunidades de Upata, no funcionan a cabalidad, donde la falta de agua, electricidad, recolección de basura, red de cloacas, son algunos de los problemas que padecen los habitantes del sector Che Guevara. Según los vecinos, en el municipio Piar, no cumple con las exigencias mínimas de la población, a consecuencias de las fallas constantes, se han visto en la necesidad de buscar alternativas no convencionales para contar con algunos beneficios.

Juan León, quien residen la comunidad expresó, “un aproximado de 300 familias sufrimos de la ausencia en los servicios básicos, uno de ellos es la ausencia de tuberías de aguas negras en un 80% de la comunidad, muchos residimos a la antigua, con pozos sépticos y aún a la espera de que los gobernantes de turnos nos den respuestas, luego necesitamos con urgencia el asfaltado para nuestras calles, las cuales son de tierras”.

León, comentó que cuando llueve las calles se ponen intransitables, barro y grandes lagunas perjudica el paso peatonal, quienes residen en esa comunidad, deben colocarse bolsas en los zapatos cada vez salen de sus hogares a sus sitios de trabajo o comprar para preparar los alimentos.

Más fallas

Fallas en la electricidad, es otro motivo de la molestia por parte de los moradores, “siempre hemos solicitado alumbrado para nuestras calles y no somos atendidos, también presentamos cortes en la energía eléctrica durante el día”, acotó el vecino.

La maleza, ausencia de aceras, brocales y recolección de basura, son motivos de preocupación por parte de los habitantes del sector, pues, a pesar de contar con habitantes pertenecientes a la “revolución”, no se preocupan por aportar nada en beneficio de esa zona, ni introducir proyectos a favor de la comunidad.