​Con el firme compromiso de masificar el deporte en el estado de la más alta caída de agua del mundo, la gobernadora de la entidad, Yulisbeth García “La Tata”, y el alcalde de Caroní, Yanny Alonzo, hacen un gran anuncio, que encenderá de nuevo la pasión de la fanaticada guayanesa por el “deporte de las alturas”. El tabloncillo del Gimnasio “Hermanas González” volverá a vibrar. El próximo 7 de marzo marcará el inicio de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y el renacer de la pasión local.

​Es oficial: la franquicia “Centauros de Portuguesa” cambia su armadura, para instalarse formalmente como “Centauros de Bolívar”. Este movimiento pone fin a la ausencia de representación regional en la competición más importante del “deporte de las alturas”, devolviendo a la fanaticada una cultura deportiva profundamente arraigada.

​Un regreso esperado

​El retorno del baloncesto profesional al estado Bolívar promete grandes emociones para los habitantes que, por años, entregaron el alma en el recinto de Castillito. La meta es recuperar esa conexión perfecta entre equipo y fanático que caracterizó a la región durante décadas.

​Hoy, gracias al respaldo del ejecutivo regional, celebramos el resurgir de esta pasión. El objetivo es fortalecer una disciplina que le ha brindado innumerables éxitos a Venezuela. Estamos convencidos de que la llegada de “Centauros de Bolívar” marcará un antes y un después en la historia deportiva del estado.

​Nos estamos alistando

​La organización está lista para arribar a la ciudad en los próximos días e iniciar la pretemporada. El Gimnasio “Hermanas González” será el hogar que albergará al equipo de cara a la venidera campaña de la SPB 2026. Se avecinan muchas sorpresas que se darán a conocer próximamente. Via: @centaurospb