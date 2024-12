Cuando Alex Cabrera estableció el récord de 21 jonrones en la LVBP, durante la temporada 2013-2014, alzó ambos brazos, como señal inequívoca de que había dejado atrás a Baudilio Díaz. Casi 11 años después, Renato Núñez sacudió su casco contra el suelo, contrariado al pensar que su conexión hacia el jardín izquierdo del Estadio José Bernardo Pérez había sido atrapada por Leobaldo Cabrera, antes de caer en cuenta: la bola estaba detrás de la barda y había inscrito su nombre al lado del Samurái.

El histórico batazo de Núñez, además, encontró a dos corredores en circulación para dar vuelta a la pizarra en la octava entrada y, casi como un guion escrito por el mismísimo Mario Puzo, decretar el triunfo de Navegantes del Magallanes 8-6 sobre Tigres de Aragua, convirtiendo en El Padrino del poder al slugger del navío.

“Si soy sincero, hace algunos años pensé en romper este récord. Sabía que podía lograr algo así”, admitió Renato, minutos después de hacer añicos un cambio de velocidad de Jorgan Cavanerio, que se quedó en el medio del plato. “Pasaron las temporadas, y para esta me preparé muy bien. Mi meta era estar saludable, y he podido estarlo para tomar una buena cantidad de turnos”.

Para igualar la marca, Núñez necesitó disputar 50 juegos, siete menos de los que requirió Cabrera para su vuelacerca 21 en aquella contienda con los Tiburones de La Guaira, pautada a 63 compromisos, recordó el recopilador Raúl De La Cruz Veliz.

“Lo importante acá era dar el batazo oportuno para ayudar al equipo. Son turnos que, obviamente, son de presión, pero eso es lo bueno del beisbol”, aseguró Renato. “Fallé tres turnos, incluido uno con las bases llenas, pero en el último turno pude lograrlo”.

El estacazo de vuelta entera, de igual forma, le permitió al inicialista elevar a 63 su total de carreras empujadas en la zafra, para empatar a Bill Taylor (en la 1953-1954) con la segunda mayor cantidad en los registros del Magallanes, y la cuarta del circuito.

Además, con sus 42 impulsadas producto de los 21 cuadrangulares, superó el récord de Pete Koegel, quien con 18 bambinazos remolcó 40 en la 1973-1974, de acuerdo con el periodista e historiador Tony Flores.

“Es increíble lo que ha hecho Renato Núñez. Como su mánager, me parece asombroso que haya sido Jugador del Mes de manera consecutiva, y todavía en este punto siga dando batazos”, comentó Eduardo Pérez. “Sus números han sido impresionantes desde el primer día. No es fácil ver en esta liga a un jugador haciendo lo que él ha hecho, porque este circuito es fuerte y exigente. Son muchos viajes largos en buses, que es algo que la gente no ve”.

Una vez que pisó el plato, todos los compañeros de Núñez le felicitaron confundidos en un abrazo

El paleador carabobeño llegará a la última jornada con una frecuencia de un jonrón cada 8,95 turnos, cifra que hasta ahora rompería el récord del cubano Yasiel Puig, quien fijó una asiduidad de un bambinazo cada 9,10 veces al bate, tras despachar 10 obuses en 91 turnos durante los 25 encuentros de ronda regular que disputó en la 2023-2024, con Tiburones de La Guaira.

“Lo increíble es que Renato apenas tiene 30 años de edad”, subrayó el piloto Pérez. “Es joven todavía y puede conseguir contrato en cualquier lado, y ojalá lo haga, porque se lo merece. Lo respeto mucho”.

Jesús Tinoco (2-0), cuarto de cinco brazos usados por Pérez, se acreditó el triunfo del memorable encuentro al lanzar en blanco el octavo episodio, con dos ponches incluidos.

Felipe Rivero, a su vez, se anotó su primer juego salvado de por vida en el circuito, al retirar por la vía rápida el noveno, con tres abanicados.

Luis Rijo (2-2), entretanto, cargó con la derrota al aceptar dos carreras -ambas limpias- dejadas en herencia a Cavanerio, quien fue llamado por el estratega Russell Vásquez con la misión de completar un rescate de cuatro outs, pero fracasó en el intento tras el bombazo de Renato Núñez.

Magallanes (29-26), tras las victorias de Águilas del Zulia y Bravos de Margarita en la jornada, terminará la ronda eliminatoria en el cuarto lugar de la tabla de clasificación. Para el duelo del sábado, de nuevo ante Aragua en Valencia, Edwar Colina será el abridor, para finalizar la primera fase del certamen.

Tigres (26-29), por su parte, deberá ganar el duelo sabatino para garantizar la Ronda del Comodín. Y para ello, contará con el japonés Rintaro Hirama en el montículo.

Tiburones tomó aire con victoria ante el Caracas

Los Tiburones de La Guaira estaban obligados a vencer este viernes a los Leones del Caracas, para evitar la eliminación, y lo consiguieron con una gran labor de su cuerpo de lanzadores. Los dirigidos por Oswaldo Guillén se impusieron con marcador de 4 carreras por 1 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y ganaron al menos un día más de vida.

Para los litoralenses esta fue una victoria dulce en muchos aspectos. La Guaira sumaba seis derrotas en fila antes de llegar al parque de La Rinconada, incluyendo el partido polémico ante los melenudos del martes.

Tuvieron su desquite en un juego en el que remontaron a expensas de la inefectividad del relevo caraquista. El abridor zurdo Ben Brymer los tuvo maniatados por seis episodios y Ricardo Rodríguez defendió la ventaja de 1-0 en el séptimo, pero en el octavo capítulo consiguieron voltear el marcador con dos carreras y sumaron dos más en el noveno para dar la estocada.

“Sabíamos de la importancia de este encuentro y que teníamos que ganar sí o sí”, reconoció el cerrador Pedro Rodríguez, que se apuntó su quinto salvado de la temporada, en una entrevista otorgada al circuito radial de La Guaira. “Simplemente llegué enfocado en sacar los outs”.

Pedro Castellanos conectó el batazo productor de dos carreras que puso arriba 2-1 a La Guaira en el octavo

El choque fue cerrado en los dos primeros tercios, digno de lo que estaba en juego. Aunque el abridor de Tiburones, el cubano Elián Leyva, no pudo pasar del cuarto inning (dio cinco boletos, permitió cuatro de los siete hits y la única carrera del Caracas), el cuerpo de lanzadores de Guillén pudo contener a la toletería de Leones.

La Guaira tomó una bocanada de aire con este triunfo, pero todavía está obligada a ganar en el último partido de la temporada regular para no quedar fuera. Caracas, por su parte, sumó su tercera derrota consecutiva y necesita un triunfo el sábado para no correr el riesgo de disputar un juego extra.

Arnaldo Hernández (3-0) completó un efectivo relevo para apuntarse la victoria

Los Tiburones se juegan la vida este sábado, de nuevo ante los Leones y en el Estadio Monumental. El mánager del Caracas José Alguacil no ha anunciado a su abridor, pero estará entre Jhoulys Chacín y José Acuña. Tyler Alexander tendrá la responsabilidad de la apertura por La Guaira.

Hit histórico de Alí Castillo dio triunfo a Águilas

El imparable número 600 de Alí Castillo generó una doble celebración. La primera es obvia porque entra en un grupo muy selecto de Águilas del Zulia, y la segunda porque fue el batazo que generó el triunfo 5 por 4 en extrainning sobre Cardenales de Lara en el estadio Luis Aparicio El Grande.

El destino le tenía preparado a Castillo que su hit 600 tuviese un sabor especial. Fue una línea hacia la derecha que materializó el triunfo número 30 de la campaña y ayudó a cerrar el calendario en casa con una sonrisa entre sus seguidores.

El segunda base zuliano ahora es el tercer pelotero en la historia de la divisa con la emblemática cifra. Los otros dos son Orlando Muñoz (639 hits en total) y Leonel Carrión (732), figuras históricas de los marabinos.

“Lo importante fue que ganamos”.

En la entrevista posterior al partido con el circuito radial de los rapaces, Alí Castillo tenía el orgullo inflado por su marca y por ser el héroe del encuentro. “Esta es una victoria que de verdad la necesitábamos para mantenernos en el segundo lugar que es lo importante. Queda un juego más y hay que seguir batallando”.

Sobre la marca que ahora comparte con Muñoz y Carrión, el zuliano dijo que “es un honor estar al lado de jugadores que fueron leyendas acá en Venezuela. Me siento demasiado contento”.

Alí Castillo, capitán de las Águilas del Zulia, celebró su decisivo hit 600

Estos dos equipos se volverán a enfrentar en el último partido de la ronda regular 2024-2025, pero cambian de escenario y van al estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Por los barquisimetanos abrirá Raúl Rivero en lo que podría ser su última apertura en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con el uniforme larense.

Zulia va a estar pendiente de lo que pase con Bravos en Puerto La Cruz. Si al final del calendario, el equipo que dirige Lipso Nava está empatado con Margarita le corresponde ser segundo porque ganó la serie particular entre ambas novenas. Wilfredo Boscán, quien llegó en un cambio desde Leones del Caracas, abrirá este sábado.

Sencillo de Jason López alargó racha de Bravos

Sencillo de Jason López con las bases llenas en el principio del octavo inning, remolcó dos carreras para revertir un déficit de 4-3 ante Caribes de Anzoátegui y transformarlo en una diferencia definitiva de 5-4, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Con esta victoria, Bravos deja su récord en 30-25, empeñado en terminar en el segundo lugar de la ronda eliminatoria. Caribes, que dominó la mayor parte del encuentro, cayó a 22-33, lo cual le confirma como el sotanero de la campaña.

Bravos elevó a cuatro su racha triunfal en este cierre de eliminatoria.

La victoria correspondió al relevista Melvi Acosta (3-3), segundo de cuatro lanzadores utilizados por el mánager José Moreno. Moisés Antonio Gómez se apuntó su primer salvado de la temporada y el dominicano Félix Paulino su segundo hold.

Ante estos cuatro lanzadores, Caribes totalizó ocho incogibles.

En cambio, Bravos soltó 12 indiscutibles frente a seis brazos insulares. Darien Núñez (0-3) el quinto en el orden, se llevó el revés.