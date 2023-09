El presidente de la Junta Regional de la Comisión Nacional de Primaria en el estado Cojedes, José Gregorio Landaeta renunció formalmente a su cargo ante el presidente de la instancia nacional, Jesús María Casal.

De acuerdo a una carta publicada por el sitio web AlbertoNews, Landaeta expreso que la elección del 22 de octubre no es un proceso “incluyente”.

Asimismo, afirmó que los dirigentes de base se sienten “burlados”.

«Quisieron ir a Caracas a manifestar su descontento y nosotros las Juntas Regionales somos los que hemos dado la cara a cada problema que se presenta por decisiones que se toman en Caracas», reza el escrito.

También mencionó que son muchos los retos logísticos, técnicos y políticos que, tal vez” no se resuelvan antes del 22 de octubre, fecha asignada para realizar los comisiones opositores.

Landaeta apoyó las afirmaciones de la exvicepresidenta de la CNP, María Carolina Uzcátegui, quien dijo que ir a unas elecciones autogestionadas “es un error”, debido a los problemas que hay en algunos centros de votación y locaciones.

«Las juntas no contamos ni manejamos ningún tipo de recurso como lo he manifestado en varias oportunidades. Hay fallas técnicas y humanas involuntarias, atribuidas a las juntas, cuando en realidad somos árbitro y no protagonistas, y nuestra función es manejar y orientar el proceso de una manera verdaderamente transparente y sin parcialidad política».

«El Gobierno nos ha incluido en una lista de investigados, yo me niego a que paguemos justos por pecadores, pues les puedo asegurar que las juntas regionales no manejamos los recursos que dicen que quizás si lleguen a Caracas, pero no nos consta», finalizó el comunicado.