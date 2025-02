Emilio Lovera, reconocido humorista venezolano, compartió su inspirador testimonio sobre su lucha contra el cáncer y cómo logró superarlo sin perder su característico optimismo y sentido del humor.

En una entrevista reciente, Lovera reveló que supo enfrentar el difícil proceso de la enfermedad, que incluyó operaciones, quimioterapia y radioterapia, sin caer en la depresión. «No me deprimí. Fue un proceso largo, de casi dos años», expresó.

El humorista admitió que durante este período tuvo que utilizar sus ahorros para mantenerse tranquilo, pero que una vez recuperado, no dudó en volver al trabajo para reconstruir su estabilidad económica. «Empecé a comerme todo lo que había reunido para tener tranquilidad, quedé en cero otra vez, y empecé a trabajar otra vez», confesó.

Lovera también compartió su peculiar forma de enfrentar el miedo a la muerte. «Yo en realidad, no sé, soy como raro, yo nunca sentí miedo ni que me iba a morir, pero si me preguntaba, tengo que sentir miedo, tengo que llorar, porque no tenía ganas de sentir eso. A mí nunca me ha gustado convocar a la gente para mis espectáculos, o para mi programa, por lástima», afirmó.

Después de superar el cáncer, Lovera tuvo que enfrentar otro desafío: la pandemia. «Después del cáncer vino la pandemia, era otra prohibición, yo decía: esto es contra mí», comentó. Sin embargo, el humorista no se rindió y finalmente, tras la pandemia, pudo retomar su trabajo y conectar nuevamente con el público. «Después de pandemia, hubo un año especial que la gente salió como loca a buscar diversión, y fue ahí donde conseguí trabajo», relató.

El testimonio de Emilio Lovera es un ejemplo de resiliencia y optimismo ante la adversidad. Su capacidad para mantener el buen humor y seguir adelante a pesar de las dificultades lo convierte en una inspiración para muchos.