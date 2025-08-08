Al menos tres buques que la petrolera Chevron había utilizado para transportar crudo venezolano a Estados Unidos navegaban hacia las aguas del país sudamericano. Se espera que las exportaciones se reanuden a finales de este mes tras una nueva licencia otorgada por la administración de Donald Trump, según datos y fuentes de transporte marítimo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó, a finales de julio pasado, el retorno de las operaciones de la energética en el país, así como también exportar su petróleo y realizar intercambios con la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) mediante una licencia restringida que prohíbe cualquier pago al gobierno venezolano.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció la semana pasada que un pequeño volumen de exportaciones desde el país suramericano se reanudaría a finales de agosto. La petrolera está negociando con Pdvsa para recibir los primeros cargamentos y reactivar un acuerdo de suministro con la estadounidense Valero Energy.

Los petroleros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, se aproximaban este jueves 7 de agosto a la isla de Aruba, al norte de la costa occidental de Venezuela, según datos de monitoreo de buques de LSEG. Un tercer buque, el Sea Jaguar, navegaba desde Europa, con Aruba como destino inicial.

Chevron y Pdvsa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron a 727.000 barriles por día el mes pasado, mientras los socios de empresas conjuntas de Pdvsa, incluidos Chevron y un grupo de empresas europeas, esperaban autorizaciones de Estados Unidos para reanudar sus operaciones, detalla una nota de la Agencia Reuters.