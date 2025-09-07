El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona reveló que se prepara para volver a los escenarios con su gira titulada «Lo que Seco no digo», luego de tener que suspender sus presentaciones por problemas de salud.

Así lo reveló Arjona durante el Abierto de Estados Unidos, donde confesó ser un amante del tenis y ser practicante de este deporte por más de 20 años.

«Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira [anterior Seco]. Tuve un problema de la columna, me operé», dijo.

«Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Entonces había como cierta incertidumbre si yo volvía o no. Entonces cuando decidí volver era porque yo me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares», contó.

Arjona detalló que «desde qué tomé la decisión y salimos todo ha sido sorpresa.en Miami llevamos cuatro arenas, Madison Square aquí, 10 en Buenos Aires, 23 teatros en mi país. ¡Todo increíble! Entonces lo que estoy haciendo ahora es cuidarme un poquito más para poder empezar todas esas cosas».

Retiro de los escenarios en 2023

En agosto de 2023, se conoció que Ricardo Arjona no iba a poder llevar a cabo las esperadas fechas de despedida de su gira ‘Blanco y Negro’ en Argentina, Chile y Bolivia como estaba previsto a partir del 15 de septiembre de ese año.

La razón detrás de esta decisión fue una crisis médica que afecta al icónico cantautor guatemalteco.

En un comunicado emitido por el equipo de Arjona y titulado “Un alto en el camino”, se revela que el artista tuvo una intervención médica en la columna vertebral, en un esfuerzo por permitir que continuara con su compromiso de llevar su música a sus fieles seguidores en los tres países mencionados.

Sin embargo, los resultados de las infiltraciones no fueron los esperados, y Arjona requerirá un tiempo adicional para su completa recuperación.