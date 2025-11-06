Salomón Rondón, delantero venezolano del Real Oviedo, aseguró, antes de visitar el San Mamés, que los azules tienen lo suficiente para «competir ante un gran equipo como el Athletic».

«Todos los equipos de Primera tienen una grandísima plantilla y el Athletic más. Vienen de jugar Champions, pero los que jueguen darán el cien por cien», explicó después de completar el entrenamiento y que se le preguntara sobre las múltiples bajas con las que el Athletic afrontará el partido del domingo.

El delantero, leyenda del fútbol venezolano, suma dos goles esta temporada y está siendo fundamental en los planes de Luis Carrión, aunque reconoce que «no es un secreto para nadie» que al principio de temporada le costó y que pudo mejorar su rendimiento «gracias al trabajo diario y al amor por la competición».

«Creo que hay más volumen de juego ofensivo con los dos delanteros; llegamos con más jugadores al área y eso es importante. Seguro que los goles van a llegar», concluyó el atacante, que se mostró más cómodo con esta última versión del equipo en la que el uruguayo Fede Viñas comparte titularidad con él.

El Real Oviedo, que suma 8 puntos y es penúltimo, aunque está a tiro de una victoria de salir de los puestos de descenso, tendrá tres entrenamientos más antes de visitar al Athletic, un encuentro en el que muy probablemente Carrión contará con las bajas de Cazorla, Ovie Ejaria y Brekalo.