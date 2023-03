La cantante Rosalía recibe un anillo de compromiso de su novio, Rauw Alejandro, al final del vídeo de la canción «Beso», que ambos han compuesto y lanzado este viernes como parte del EP conjunto «RЯ», una escena con el que la española y el puertorriqueño han revolucionado a sus seguidores en redes.

En la imagen se ve a Rosalía llorando mientras muestra un anillo de piedras blancas y dice «¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!», tras lo que besa al cantante de trap, que está grabando con el móvil el momento.

En la presentación de estos tres temas, «Beso», «Vampiro» y «Promesas», Rauw Alejandro ya había anunciado «sorpresita en los vídeos» que les acompañaban.

Es la primera vez que los intérpretes, juntos desde hace tres años, hacen pareja artística.

Su relación sentimental es pública desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de «Los 40 Music Awards» a finales de 2021 en España. En una reciente entrevista juntos con el «streamer» Ibai Llanos, explicaron que prefirieron sentar las bases de esta relación antes de meterse juntos en el estudio. «Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’», dijo Rosalía.

«Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)», añadió la cantante. «Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia», le dijo a su pareja.

Las tres canciones compuestas entre los dos (dos más urbanas y «para perrear» y un bolero) responden a las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperan.