Rougned Odor atravesó por un inicio de temporada frío en octubre, pero desde entonces ha ido mejorando su rendimiento y en la actualidad se encuentra en plena ebullición ofensiva, al punto de llevarse el premio Jugador de la Semana «El que Saca el Pecho», presentado por Ron Santa Teresa, el Ron Oficial del Beisbol Venezolano.

El toletero, figura de las Águilas del Zulia, encabezó la liga en slugging (1.118) y OPS (1.718), mientras que terminó segundo en average (.529) y porcentaje de embasado (.600), durante el décimo septenario de la ronda regular de la presente temporada, entre los bateadores con al menos 20 apariciones legales.

Odor golpeó de 17-9, incluido un doble y tres jonrones, anotó cuatro veces y remolcó siete rayitas. Sus batazos a terreno de nadie le ayudaron a sumar 19 almohadillas, la segunda cifra más alta en el circuito durante el período descrito.

Además, en sus cinco desafíos, el ex grandeliga negoció un par de boletos, se ponchó una vez y sus cuatro extrabases representaron el tercer total más elevado entre sus colegas.

El slugguer zurdo compiló jornada perfecta en el triunfo de Zulia 8-7 contra Leones del Caracas, el domingo, al irse de 4-4 con dos cuadrangulares, dos carreras y tres impulsadas.

En los últimos dos encuentros de la serie de tres en Maracaibo, el infielder conectó seis imparables en igual número de turnos, con par de pasaportes.

«Ese es el Rougned Odor que soy», le dijo Odor al circuito radial de las Águilas. «Lo que pasa es que los fanáticos son difíciles y exigentes. Este es un buen momento para recordarles que cuando las cosas no salen bien, no es porque uno quiera o no trabaje».

Odor, de 30 años de edad, se llevó el 96% de las papeletas electrónicas que emiten los periodistas acreditados para cubrir las incidencias de la campaña 2024-2025, para seleccionar al ganador del premio. Es la primera vez en la carrera del marabino que obtiene la distinción.

Sólo Joshua Cornielly, estelar relevista del Caracas, se interpuso en la designación unánime de Odor, tras conseguir el 4% de los votos.

Cornielly, de 23 años de edad, ganó dos encuentros en tres presentaciones. En su trabajo acumuló 5.1 innings en los que aisló tres hits y un boleto, mientras ponchaba a cinco rivales, para dejar efectividad inmaculada de 0.00. Su WHIP fue un minúsculo 0.75.

Águilas aseguró su pase al Round Robin

Águilas del Zulia llegó este lunes al quinto inning sin hits ni carreras ante los envíos del japonés Rintaro Hirama.

A partir de ese momento, rompieron el yugo nipón y con nutrido ataque de 11 imparables, no solo explotaron a Hirama, sino que se ensañaron con todos y cada uno de los nueve relevistas utilizados por Tigres de Aragua, que cayeron derrotados 9-6 en el Estadio Luis El Grande de Maracaibo.

De este modo, los rapaces accedieron a su primer Round Robin en cuatro años.

Racimo de cinco carreras en la parte baja del sexto inning, dio una voltereta a la pizarra, que resultó definitiva para revertir una desventaja que había comenzado con un 4-0 que se veía enorme en la primera parte del juego y que luego se transformó en un 5-2.

Doblete de dos carreras coronó el grueso ramillete, que a la postre mejoró a 29-23 el balance de Zulia para convertirlo en el segundo miembro de la fiesta del Round Robin, después del Cardenales de Lara.

De mantener su segundo puesto en la tabla, Águilas abriría la postemporada en su nido.

Aragua pierde su hilo de triunfos

Por su parte, Aragua, que llegó envalentonado a Maracaibo con dos triunfos al hilo, vio caer su récord a 24-27, en el sexto lugar y a un juego de Leones del Caracas, ocupante del quinto lugar.

Aun la tropa dirigida por Rusell Vásquez está en territorio para disputar la Serie del Comodín.

Francisco Carrillo (2-0), sexto de nueve brazos utilizados por el mánager Lipso Nava, se llevó la victoria. Silvino Bracho cargó con su undécimo salvado para asegurar la victoria.

El pitcheo zuliano recibió nueve inatrapables por parte de Tigres.

La derrota correspondió al panameño Kenny Hernández (0-1), quinto lanzador en el listado bengalí y quien de paso se apuntó una ventaja desperdiciada.

Este encuentro, con duración de 3 horas con 55 minutos, tuvo concurrencia de 2.590 aficionados y se jugó sin la sombra de un error defensivo.

A Zulia le restan cuatro compromisos para cerrar la rueda regular. A Tigres le quedan cinco juegos para intentar conquistar la clasificación.