El cantante colombiano Ryan Castro lanzó su canción navideña ‘Mi fortuna’, en cuyo videoclip aparecen el artista J Balvin, el exfutbolista Faustino Asprilla y la actriz porno Esperanza Gómez.

A su vez, Castro volvió a dar vida a su alter ego ‘Richy’ para crear ‘Mi fortuna’, una canción que está basada en «los sonidos de su crianza en Colombia» y «combina una nostalgia rítmica con el característico humor y ‘storytelling'» del artista, señaló el equipo del Cantante del Ghetto en un comunicado.

«El tema resalta las luchas reales que muchos enfrentan en el día a día, la ambición de salir adelante y el sueño de una vida mejor, mientras honra la calidez y las tradiciones de la cultura del barrio», agregó.

Séptima canción navideña

Se trata de la séptima canción navideña que saca Castro tras lanzar ‘Mujeriego’ en 2021; ‘El Pan de Estefanía’ y ‘La Garrafa’ en 2022; ‘Richy El Pichón’ y ‘El Bote’ en 2023, y ‘El Chucu Chucu’ con Juanes el año pasado.

No obstante, este nuevo sencillo llegó tras un buen año en la carrera de Castro, que terminó en las últimas semanas la primera fase del ‘Sendé World Tour’ con espectáculos en Europa, el Caribe, Estados Unidos y Bogotá.