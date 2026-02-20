El Servicio Autónomo de Migración y Extranjería (Saime) anunció el inicio de la segunda fase de la ruta de cedulación Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026, hasta el próximo 15 de marzo.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo precisó que los operativos se efectuarán en los estados Lara,Yaracuy, Monagas, Apure, Anzoátegui y Mérida.

También se realizarán en Trujillo, Cojedes, Zulia, Falcón, Barinas, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Guayana Esequiba.

El organismo instó a la colectividad a estar atenta a la información publicada en la cuenta @redsocialsaime, en la cual se ofrecen detalles de los operativos.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos que tramiten su documento de identificación a retirarlo a la brevedad posible, pues este cuenta con un tiempo limitado de resguardo.