Hay una “C” en el jersey de Salvador Pérez, y no significa cátcher.

Sí, Pérez es el receptor de los Reales, pero también es su capitán, y en las Grandes Ligas, eso es algo importante.

Tras la muy necesaria victoria por 6-3 de los Reales sobre los Marineros la noche del martes en el T-Mobile Park, sólo dos jugadores activos en Grandes Ligas son capitanes de sus equipos: Pérez y la estrella de los Yankees, Aaron Judge.

Fue apropiado, entonces, que en una noche en la que Kansas City parecía necesitar la victoria más que nunca en la temporada 2025, su capitán se encargara de liderar. El doble de dos carreras del venezolano en el quinto inning resultó ser el batazo más importante de la noche, y también marcó un hito en la historia del equipo.

Con ese batazo clave de dos bases, Pérez superó a Alex Gordon para quedarse con el sexto lugar en imparables en la historia de los Reales, con 1,644. Luego agregó el hit 1,645 con otro doble en el séptimo inning, y el 1,656 en la parte alta del noveno con un sencillo productor. Ahora, Pérez solo está detrás de los históricos George Brett (3,154), Frank White (2,006), Amos Otis (1,977), Willie Wilson (1,968) y Hal McRae (1,924).

Doblete Nro. 600 de su carrera

Además, el doble de Pérez en el séptimo episodio fue el extrabase número 600 de su carrera, convirtiéndolo en el quinto jugador de los Reales en lograr esta hazaña (Brett, 1,119; McRae, 681; White, 625; Otis, 623).

“Esos números de los que hablamos son históricos, y de algunos de los grandes en la historia de esta organización”, dijo el mánager de los Reales, Matt Quatraro. “Salvy es el capitán del equipo, es un líder todo el tiempo, siempre juega con intensidad, nunca quiere salir del juego, y es todo lo que uno admira como compañero de equipo y como miembro del cuerpo de coaches.

“Verlo seguir marcando casillas en lo que está siendo una carrera digna del Salón de la Fama es realmente especial”.

Los Reales hicieron lo que necesitaban el martes tras una floja actuación ofensiva en el primer juego de la serie contra Seattle, rival directo en la lucha por los Comodines de la Liga Americana.

Anotaron una carrera en la primera entrada gracias a un doble de Jonathan India como primer bate y un sencillo impulsor del venezolano Maikel García, sumaron dos más en el segundo con un doble productor de Nick Loftin y un rodado de selección de Kyle Isbel, y aumentaron la ventaja en el quinto cuando un sencillo dentro del cuadro de Bobby Witt Jr. y un doble de Vinnie Pasquantino prepararon el escenario para el doble de Pérez contra la barda en el jardín central derecho. Salvador añadió una carrera de seguro con un sencillo impulsor en el noveno para completar una noche de tres hits y tres impulsadas.

El abridor Michael Lorenzen permitió tres carreras en seis hits en 4.2 innings, y el bullpen respondió con trabajo en blanco de John Schreiber, el venezolano Ángel Zerpa, Lucas Erceg, y los dominicanos Steven Cruz y Carlos Estévez el resto del camino.

“Es enorme”, dijo Lorenzen. “Sabes, dependemos mucho de nuestro bullpen, y ellos hacen eso por nosotros constantemente. Me hubiera gustado ir más lejos en el juego, pero no lo necesitaron. Ellos entraron y consiguieron ese tercer out que yo no pude lograr, y siento que a partir de ahí todos se apoyaron mutuamente”.

Quatraro habló en el clubhouse sobre cómo los Reales van a necesitar a los 26 jugadores del roster —y quizás a más que eso— para llegar a donde quieren tras las recientes dificultades. Y aunque Pérez es el líder veterano indiscutido del equipo, coincidió con ese sentimiento.

De hecho, inmediatamente después de su más reciente hazaña reescribiendo el libro de récords de los Reales, habló primero de una cosa:

“Lo más importante es que ganamos el juego”, destacó Pérez. “Todo se siente un poco mejor cuando ganas. Cada victoria es importante para nosotros, y especialmente por cómo estamos ahora mismo. Cada triunfo cuenta. Cada juego es importante para nosotros.

“Sabemos que no es fácil llegar a los playoffs, pero el año pasado demostramos que podíamos, así que todavía tenemos la oportunidad. Solo necesitamos salir y tratar de hacer lo que hicimos esta noche. Ganar algunos juegos”.

Ohtani llegó a 5 temporadas corridas con 30 o más HR

Shohei Ohtani, directo a la luna.

Bueno, no exactamente. Pero la superestrella de los Dodgers se convirtió en el primero de la Liga Nacional en llegar a 30 jonrones con un majestuoso vuelacercas en solitario en el cuarto inning de la victoria 6-1 en el primer juego de la serie contra los Medias Blancas el martes en el Dodger Stadium.

Ohtani abrirá contra los Astros el sábado en su cumpleaños 31

Fue la quinta temporada consecutiva en la que Ohtani conecta al menos 30 jonrones, y la tercera vez en su carrera en Grandes Ligas que alcanza esa marca antes del Juego de Estrellas (también en 2021 y 2023). Es el duodécimo jugador activo con al menos cinco temporadas de 30 cuadrangulares.

Ohtani no había conectado de hit en sus dos primeros turnos ante el abridor de los Medias Blancas, Shane Smith, pero con dos outs en la parte baja del cuarto episodio trabajó la cuenta completa.

Smith intentó dominar a Ohtani con un slider sobre el borde interno del plato, pero Ohtani envió el lanzamiento a órbita.

La pelota salió del bate de Ohtani a 116.3 mph y permaneció en el aire casi siete segundos antes de aterrizar a una distancia proyectada de 408 pies en las gradas del Pabellón del jardín derecho. Fue conectada con un ángulo de salida de 42 grados, convirtiéndose en el jonrón más fuerte con un ángulo de al menos 36 grados desde que Statcast comenzó a registrar datos en 2015.

El gran batazo de Ohtani fue un bono para los Dodgers, que habían atacado a Smith con cuatro carreras en la primera entrada gracias a batazos productores del dominicano Teóscar Hernández, Michael Conforto y el cubano Andy Pagés. Pagés impulsó otra carrera en el tercer capítulo, proporcionando suficiente respaldo ofensivo para Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó siete entradas de una carrera.

“Creo que fue bueno que, tras un día libre, aprovechamos el impulso de Yoshinobu y conectamos los batazos cuando los necesitábamos. … Y obviamente, Shohei hizo lo que Shohei hace”, dijo el mánager Dave Roberts.

En los primeros 86 juegos del equipo en una temporada, los 30 jonrones de Ohtani son la mayor cantidad en la historia de los Dodgers. Gil Hodges (1951) y Duke Snider (1955) comparten el segundo lugar con 28.

Ohtani está empatado con Aaron Judge de los Yankees como los segundos con más jonrones en las Mayores. Ambos están detrás de Cal Raleigh de los Marineros (33), líder de Grandes Ligas. Esta es apenas la quinta temporada registrada en la que tres o más jugadores conectan 30 o más jonrones antes del Juego de Estrellas.

Springer sonó dos jonrones y remolcó 7

Puede haber algo mágico con estos Azulejos del 2025.

George Springer hizo el swing más importante de la temporada en el séptimo inning del juego del martes, un grand slam que hizo vibrar el Rogers Centre de una manera que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo.

La victoria de Toronto por 12-5 los acercó a un juego de los Yankees en la División Este de la Liga Americana. ¿A quién le importa que aún falten tres meses entre hoy y la postemporada? Ya es julio, la Fecha Límite de cambios y todas sus posibilidades se acercan a fin de mes, y los Azulejos están haciendo que el verano se sienta más interesante cada día. Este estadio – quizás toda esta organización – se siente viva de nuevo.

El vuelacercas de Springer fue su segundo del día, una conexión que estuvo en el aire el tiempo suficiente para aumentar el drama. Sin embargo, Springer siempre supo que se iría. Ha conectado 274 cañonazos y ahora 100 con los Azulejos.

Al salir del cajón de bateo, Springer soltó su bate y comenzó a saltar por la línea. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras recorría las bases, rebotando y bailando mientras aullaba junto a la multitud que agotó la boletería, todos en un frenesí rojo por el Día de Canadá. Cuando Springer pisó el home para unirse a los demás, casi le saca el hombro a Tyler Heineman al chocar las manos saludándolo.

En su siguiente turno, Springer siguió sumando con un sencillo de dos carreras en el octavo, terminando de 5-3 con siete carreras impulsadas, un nuevo récord personal para él en un solo juego. Qué día, y qué temporada para el veterano, que ha callado a algunas personas en el camino.

El Día de Canadá trae una energía diferente al estadio cada 1 de julio, pero demasiados de estos días se han desperdiciado. Ahora, lo que está pasando se siente como el comienzo de algo, y como vimos en 2015 y 2016, cuando los Azulejos pueden captar el mercado canadiense en el momento justo, cosas increíbles pueden suceder.