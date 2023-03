Sevilla.- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, consideró este miércoles como secundario el ambiente en contra que se puedan encontrar el jueves en el estadio Sükrü Saracoglu de Estambul, donde disputan ante el Fenerbahçe la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa con un 2-0 a favor logrado hace una semana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, porque «lo importante pasa dentro del campo».

Sampaoli, en la comparecencia de prensa ofrecida en la ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento y antes del traslado al aeropuerto, dijo que «lo engañoso del resultado es que pienses que esa diferencia te va a hacer pasar, eso es irreal».

«Es un lugar con presión por la característica de su gente, pero en Holanda -ante el PSV en la anterior eliminatoria- fue lo mismo. Lo importante pasa dentro del campo. La presión se puede transformar en opresión, depende de lo que esté haciendo su equipo porque tu gente te obliga a cambiar la historia. Intentaremos que sea de esta forma», relató el argentino sobre lo que puede suceder es un estadio lleno con capacidad que ronda los 55.000 espectadores.

Sobre la dinámica de juego del Sevilla, que ha mostrado en los últimos encuentros inestabilidad el los inicios del partido, comentó que «el equipo se va acomodando con los minutos. Al principio le cuesta imponerse con el juego. Hay mucha necesidad y esa necesidad se torna en apuro».

«Es lo que tratamos de corregir, que el equipo tenga una idea que se tome como una religión y no estemos reaccionado sino accionando desde que empiece el partido. Todo el tiempo buscamos la corrección y ponemos el foco porque sucede y hay que corregirlo», insistió.

Sampaoli también desveló que el centrocampista Joan Jordán y el central francés Tanguy Nianzou no se ejercitaron este miércoles que están «están pendientes de evolución para ayudar al equipo el tiempo que se necesiten. Los dos están con dificultades y si el partido fuera hoy no jugarían, por eso se esperará 24 horas aunque no puedan ayudar desde el inicio».

La carga que tenemos de pelear en una zona complicada -en LaLiga- te genera condicionantes respecto al rendimiento. Tenemos que organizarnos como grupo, conocer nuestra realidad y como tenemos el diagnóstico, afrontarlo de la forma más organizada», dijo el argentino.

Preguntado si se ven dos versiones del equipo, una en LaLiga y otra en LaLiga Europa, subrayó que no nota «diferencias» y si «efectividad en un torneo y a lo mejor no tanto en el otro porque son partidos de eliminación. Si el Fenerbahçe hubiera estado acertado, habría costado remontar, por lo que hay que buscar un grupo compacto que, con o sin el balón, pueda ayudar», matizó en recuerdo de lo sucedido en la ida.

«Cuando uno empieza a tener inconvenientes en una zona como la defensiva y los mediocentros, tiene que otorgar a jugadores una posición que no es la que conviven habitualmente. Hay una estadística que sólo pudimos contar con un central en cada partido que jugamos porque, ahora, se lesiona Tanguy y vuelve a jugar solo Badé. Esperamos tener buena respuesta en estos dos partidos -el de Turquía y el próximo domingo en Getafe- para recuperar jugadores en el parón», afirmó.