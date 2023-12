Samuel Medina es un joven de 17 años, nacido en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, quien se alzó con el premio del Líder de Tiros Libre, en el marco de la Superliga Junior de Baloncesto 2023, disputada en la ciudad de Barinas el pasado mes de septiembre.

Medina inició su carrera a temprana de edad, luego de un intento de jugar béisbol en su ciudad natal.

Su padre Stalin Medina dijo a Nueva Prensa Digital que como ha dejado que Samuel sea libre en elegir que lo que quiere hacer.

«Principalmente, comenzó jugando el béisbol, después el mismo dijo que eso no era para él», contó Stalin.

Asimismo, recordó que cuando su hijo le dijo aquellas palabras, ese día le había lanzado un ‘fly’ durísimo y salió corriendo. «Allí me dijo no me gusta».

Tras aquel episodio, Samuel vio con buenos ojos practicar el baloncesto y desde entonces lo hizo.

«Empecé con el béisbol, pero no me gusto. Me cambié al baloncesto y ahora es un amor que le tengo», relató.

Samuel Medina pertenece al club Jonathan Machado, pero actualmente juega con la Fundación Gigantes de Guayana.

El pasado septiembre, Medina fue elegido para formar parte de la selección del estado Bolívar y representarlo en el torneo de la Superliga Junior; que se iba a disputar en ese mes en la ciudad de Barinas.

El torneo contó con la participación de 24 selecciones en el masculino, divido en seis grupos con cuatro estados cada uno para clasificar a la ronda eliminatoria.

El campeonato nacional tuvo tres sedes: Gimnasio La Federación, Gimnasio Francisco de Miranda y el Domo Unellez.

En el particular, Bolívar estuvo en el top 10 quedando en la octava posición de la competición. A pesar de ello, Medina conquistó el líder de tiro libres de la misma.

Samuel y su padre explicaron que no tenían la cantidad de tiros que ejecutó el joven; sin embargo, dijeron que «la medida se basa por ejemplo: de 40, anotó 37, por decirlo algo. No manejamos el número exacto».

En cuanto a la experiencia en el evento deportivo nacional, el joven nacido en Barcelona dijo que «fue muy bonita, placentera», pues, «llevó desde los 12 años jugando, hoy en la sub 17. El próximo año sub 18, Dios mediante».

Por su parte, también se autoevaluó puntualizando su accionar antes la selección de Carabobo.

«En aquel juego, siento que puede haber dado más. Hice pocos puntos y el equipo salió muy ajustado a mí, impidiendo que concretara y salí del juego».

Hasta el momento, Samuel no ha sido llamado por la selección nacional de su categoría, sin embargo; tiene la esperanza en que algún momento sea convocado.

El éxito viene con la disciplina

La carrera de Medina se ha caracterizado por dos grandes valores que el mismo ha seleccionado «constancia y disciplina».

«En mis entrenamientos, además del trabajo duro, aplico estos dos valores. Esa es la clave para mí».

El progenitor de Samuel, quien lo ha entrenado desde muy pequeño, agregó que «el talento lo pueden tener muchos, pero si no lo acompaña con la disciplina y constancia, es difícil triunfar».

Estudios con el deportes

El basquetbolista inició sus estudios superiores en la Universidad Simón Bolívar.

«Estoy cursando la carrera de Administración, mención mercadeo y paralelamente continuo con su carrera deportiva», prosiguió el padre de Samuel.

Entretanto, Samuel Medina declaró que para él «hay que dar el 100 % de un lado y 100 % del otro».

«Hay un dicho porque dice ‘Si no estudias, no juegas'», expreso.

La rutina del atleta no ha cambiado desde que ingreso a la universidad.

«Cuando estaba en el colegio me levantaba a las 4 de la mañana salía a trotar a una cancha como a las 5:30 comenzaba practicaba lanzamientos, drible por media hora. Volvía a las 6, mi mamá me esperaba, me alistaba, agarraba mis cuadernos y me iba al colegio», describió.

«Siempre he dicho que los estudios nunca pueden ser un obstáculos para jugar. Juegas y estudias», aseguró.

Ahora en la universidad «no he cambiado la rutina sigue igual. Lo bueno es que solo tengo clases los lunes y miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía», pero «continuo levantándome a las 5 para entrenar y en la tarde luego de salir de la universidad también entreno», concluyó.