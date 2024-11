El canciller alemán, Olaf Scholz, llamó este miércoles a sus socios europeos a permanecer y actuar de forma unida al comentar el triunfo electoral del candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump, al tiempo que subrayó los intereses comunes que comparte Europa con Estados Unidos.

«La Unión Europea debe permanecer estrechamente unida y actuar de forma unida», dijo Scholz durante una breve comparecencia en la Cancillería, en la que aseguró que como jefe del Gobierno germano trabaja en este sentido.

Agregó que en los últimos años, todos los países europeos han asumido una mayor responsabilidad para la seguridad del continente, para el apoyo a Ucrania y para la independencia de Europa en materia económica y energética.

Subrayó que estas son y seguirán siendo «cuestiones clave» en las que los europeos tienen intereses comunes con Estados Unidos y sobre las que hay que basar la cooperación.

Scholz indicó que este miércoles ya intercambió puntos de vista con el presidente francés, Emmanuel Macron, y recordó que el jueves se reunirá en Budapest con los demás jefes de Estado y de Gobierno de Europa, donde tendrán la ocasión de coordinarse estrechamente, además de seguir haciéndolo en las próximas semanas.

Por otra parte, el canciller afirmó que tanto la UE como Estados Unidos se benefician de los lazos transatlánticos y subrayó que ambas partes son espacios económicos de tamaño similar, unidos por las relaciones económicas más estrechas del mundo.

Estados Unidos y Alemania

«We are better off together» (Estamos mejor juntos), dijo en inglés al llamar a la cooperación entre Estados Unidos y Alemania y defendió: «Juntos podemos conseguir mucho más que unos contra otros».

Destacó las estrechas relaciones, de amistad, cultivadas durante décadas entre ambos países, «más estrechas que con cualquier otro país fuera de Europa», subrayó, y aseguró que Alemania seguirá siendo «un socio transatlántico fiable».

Agregó que Alemania seguirá contribuyendo a esta alianza, también en lo que respecta a la amenaza que, en opinión de todos los aliados de la OTAN, representa Rusia para la seguridad en el espacio euroatlántico.

Scholz subrayó la importancia de mantener los canales de diálogo con Washington, de establecer rápidamente relaciones de trabajo con el futuro Gobierno estadounidense y de alinear los puntos de vista «en un momento de grandes desafíos y crisis» en el que «Estados Unidos y su presidente tienen un papel central que desempeñar para superarlos».

«Seguro que muchas cosas cambiarán bajo una administración dirigida por Donald Trump, eso Donald Trump siempre lo ha dejado claro públicamente», reconoció, al tiempo que apuntó que el nuevo Ejecutivo estadounidense, que asumirá sus tareas a finales de enero de 2025, en muchos ámbitos aún tendrá que definir su rumbo futuro.