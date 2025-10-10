Este sábado en las instalaciones del Estadio Salvador Sánchez, se definirán los clasificados a las finales de grupos del VI Torneo de Softbol Clase «B», donde se juega la Copa Beikers Car Audio.

En cuanto a los resultados que se produjeron en la pasada fecha, el primer juego de la Jornada Repuestos Mundial empató la serie cuando derrotó 8×7 a Piratas, con triunfo del lanzador Jhon Pereda, siendo los mejores al bate por los ganadores Jorge Bolívar de 4-4, Mauricio Moreno de 4-3 y Luis Betancourt de 3-2.

A segunda hora Toros igualó la serie cuando derrotó,13×8 a Delivery Team, con triunfo del lanzador Silfredo Jiménez, destacando como los mejores al bate Jesús Vázquez de 4-4, León Kajala de 3-3 y Silfredo Jiménez de 3-2.

A tercera hora Fénix derrotó 8×7 a Abogados y los dejó fuera de competencia al barrerlos en dos juegos, siendo el lanzador ganador Carlos Morillo, mientras que los mejores al bate por los ganadores Roger Ramírez de 3-2, Rafael Vásquez de 3-2 y Carlos Pintos de 3-2.

En el estadio Incret, el Team Curagua empató la serie al derrotar a Brothers 8×4, con triunfo del lanzador Pablo Cachut, siendo los mejores al bate José Herrera de 3-2, y Arcis Silva de 3-2,

A segunda Hora, Escuadrón forzó a un juego extra al derrotar al Cartel de la Churuata 10×4 , con triunfo para el lanzador Eliezer Guerra, destacando como los mejores al bate por los ganadores Isaac Marchan de 3-3, Gerlis Martínez de 3-2 y José Caraballo de 2-2.