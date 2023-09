“Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas; ellos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: «Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la Buena Nueva del Reino de Dios, porque para eso he sido enviado.» Salió, pues, a predicar por las sinagogas del país judío”.

“Reflexión hecha por Luis Perdomo Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana, Venezuela

La Iglesia universal celebra hoy la Fiesta, entre otros santos, en honor a San Lorenzo Justiniano y San Petronio. San Lorenzo fue Patriarca de Venecia. Vivió en el siglo XV, muy admirado y querido, sobre todo por los pobres de su Diócesis. Y San Petronio fue un predicador del siglo V, en la ciudad de Verona. Sus milagros y favores convirtieron a su sepulcro en un lugar de permanentes peregrinaciones.

En la liturgia del día meditamos los textos: Col 1,1-8; Sal 51 y el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Lucas, capítulo 4, del verso 38 al verso 44. En el que se narran tres escenas, todas ubicadas en la ciudad de Cafarnaúm, donde Jesús va a realizar una de las dos acciones principales a través de las cuales hace visible Su Proyecto Liberador: Enseñar y Curar. El Señor ha salido de la sinagoga dejando asombrados a sus contemporáneos por su enseñanza y su autoridad; ahora, se dirige a casa de Simón, primera escena de nuestro relato, donde la suegra de Simón, está enferma con mucha fiebre.

La narración es muy ágil y la escena se desarrolla con rapidez, después que le rogaran por ella: se inclinó, conminó a la fiebre y ésta se le quitó. Y es que, para Lucas, JESÚS tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza y todo se le somete. Su proyecto Salvador alcanza a todas las personas y en cualquier situación. Por eso, la suegra de Simón, al instante, “se levantó y se puso a servirles” (Lc 4,39). La consecuencia de la acción de JESÚS es el compromiso, el servicio, no solo a ÉL, sino también a quienes están con Él y le acompañan.

Lucas coloca la segunda escena a la puesta del sol, dónde se van a producir diversas curaciones. Los enfermos son muchos y las enfermedades diversas, JESÚS les impone las manos y los cura. Este contacto del Señor con cada una de las personas las acerca y las incluye en el Proyecto del Reino, en la dinámica de la Buena noticia. Los demonios, que atormentan y hacen sufrir a la gente, son los que reconocen la identidad del Salvador: “Tú eres el Hijo de Dios” (Lc 4,41), pero JESÚS, con el mismo poder que con la fiebre, les conmina a callar, a guardar silencio.

El tercer cuadro está situado al amanecer, JESÚS ya despierto se va a un lugar solitario. Necesita tomar distancia, no sólo interior sino también geográfica de las personas y de los lugares queridos y conocidos. La gente le busca, han descubierto en Él alguien diferente, que habla de promesas creíbles que llegan al corazón, que actúa con un poder y una compasión nunca vista, que interpela su existencia, los anima y los libera.

Al confrontarnos con el texto, vemos que JESÚS, va de un lugar a otro, camina de pueblo en pueblo, inclinándose antes los que sufren, como en el caso de la suegra de Pedro. Todos quieren retenerle, más nadie lo consigue, porque Él tiene un compromiso ineludible que es la de llevar las Buenas Nuevas del Padre, a todos los lugares donde su fuerza se lo permitan, para señalar el camino correcto hacia el Banquete de la Vida Eterna.

Y es que, JESÚS es el Modelo del Misionero ideal. Apenas ha reunido algunos seguidores ya quieren guardarlo para sí porque ven en Él un Profeta Verdadero, y desearían que Él les diera más formación, creando bajo su guía una comunidad, pero JESÚS deja a otros la tarea del pastoreo. Por eso es que los Signos realizados por JESÚS, nos invitan reconocer quién es el Señor de la Vida, y nos comprometen en su proyecto de Salvación y Liberación, a través del servicio a todos los seres humanos, que encontremos en nuestro camino. De allí que es propicia la oportunidad para preguntarnos: ¿Estoy dispuesto a configurarme con JESÚS para continuar Su Misión Evangelizadora en todo tiempo y lugar?

Señor JESÚS, ábrenos el corazón y el intelecto para acoger y entender la fuerza Transformadora de Tu Palabra, y podamos entrar en comunión Contigo, para ser proclamadores de la vida plena para todos, en los distintos espacios en que interactuamos.

Amén