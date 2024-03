En los inicios del nuevo milenio, Jennette McCurdy, Drake Bell, Amanda Bynes y Alexa Nikolas emergieron como jóvenes promesas en el firmamento televisivo infantil.

Su talento para el canto, la danza y la comedia física los catapultó al estrellato dentro de las producciones de Nickelodeon, marcando una época dorada en términos de popularidad.

Sin embargo, esta misma década escondía una realidad más sombría para aquellos que trabajaban fuera del alcance de las cámaras.

La fachada de inocencia

Detrás de la fachada de inocencia y entretenimiento, se ocultaban prácticas laborales abusivas, discriminación y actos de agresión sexual, todos ellos velados por el desconocimiento del público.

Estos hechos han salido a la luz gracias al documental «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV», que ha destapado las dinámicas laborales tóxicas que imperaban en el set.

El caso de Dan Schneider

Central en la investigación de Discovery es la figura de Dan Schneider, creador y productor clave en la cadena, responsable de lanzar a la fama series como «The Amanda Show» y «iCarly».

Schneider, además, es reconocido por descubrir a talentos como Ariana Grande y Emma Roberts.

No obstante, su nombre ha estado envuelto en controversias y teorías sobre el lado oscuro de Nickelodeon, especialmente tras acusaciones de abuso sexual difundidas en redes sociales.

Acusaciones y rumores

En 2016, una cuenta de Twitter atribuida a Amanda Bynes, estrella de «The Amanda Show», acusó a Schneider de agresiones sexuales durante su infancia.

Rumores similares rodearon a Jamie Lynn Spears, de «Zoey 101», cuyo embarazo adolescente fue objeto de especulación. Jennette McCurdy, de «iCarly», también denunció presiones para consumir alcohol y sexualizar su imagen, lo que la llevó a padecer trastornos alimenticios.

Testimonios reveladores

«Quiet on Set» presenta testimonios que iluminan el abuso de poder y la conducta inapropiada de Schneider.

Las escritoras de «The Amanda Show» y actores de «All That» compartieron experiencias de discriminación y estereotipos, mientras que Schneider fue criticado por introducir contenido sexual en programas para niños.

El documental no solo ha revelado las sombras que se cernían sobre la industria televisiva infantil, sino que también ha abierto un diálogo necesario sobre la protección de los jóvenes talentos en el mundo del entretenimiento.

¿Dónde está disponible?

El documental «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» se estrenó en la cadena de Discovery y también está disponible en la plataforma de streaming Max (anteriormente conocida como HBO Max) en Estados Unidos.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para su disponibilidad para Latinoamérica, se espera que esté disponible próximamente a través de Max.