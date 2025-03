María Francia Gutiérrez López, secretaria general de la Federación de Fisiculturismo y Fitness, estuvo recientemente en una visita por la capital del estado Bolívar, Ciudad Bolívar.

Gutiérrez López estuvo como invitada en el chequeo estadal, interno de los atletas de Ciudad Bolívar, que tienen la intención de ir próximamente a los campeonatos nacionales en Caracas.

En principio venía por un taller de Nutrición, gracias a la atleta invitación de la atleta Diana Freites, pero debido a unos cambios, respecto al taller que tenía previsto, le permitió estar en el chequeo de los atletas que hacen vida en Ciudad Bolívar, en cuanto al deporte de Físicoculturismo y Fitness.

«Toda esta experiencia, pues, la estoy aprovechando también para apoyar a las diferentes asociaciones, en lo que se refiere a mis conocimientos», destacó.

Expectativas del chequeo de los atletas

Esta personalidad con más de 40 años en el mundo de este referido deporte, también es preparadora de atletas de alto rendimiento, de lo que es la parte del fisicoculturismo y fitness.

Durante su visita y asistencia al chequeo de los atletas, de acuerdo a su experiencia, catalogó como «positivo» el nivel de preparación que están teniendo, quienes se preparan para ir a competir.

«Sí, hay nivel porque gracias a Dios los preparadores que están en Bolívar son personas que se han capacitado con los cursos de la federación, nosotros tenemos una comisión académica en la cual se imparten cursos de formación, y en particular ya veo les ha ayudado mucho», dijo.

«La presencia mía hace un peso, como parte de la junta directiva de la federación, y eso es importante también para la federación, que tengamos presencia en los chequeos de las diferentes asociaciones a nivel nacional», apuntó secretaria general de la Federación de Fisiculturismo y Fitness.

Gutiérrez López se desempeñó como atleta en la selección nacional, durante 15 años, logrando un campeonato suramericana, otro centroamericana y nacional.

Insta a la preparación de instructores

En este orden de nivel preparación y rendimiento, secretaria general de la Federación de Fisiculturismo y Fitness a nivel de junta directiva, insta a los dueños de gimnasios para que fomenten que sus instructores se capaciten a través de cursos de la federación, ya que trabajan con personas en temas de salud y objetivos personales.

Añadió que la federación ofrece formación en el estado, evitando que los instructores tengan que desplazarse a Caracas y así potenciar sus conocimientos, teniendo en cuenta que una buena formación permite a los instructores diferenciar niveles de entrenamiento y evitar dar consejos fuera de su competencia, como planes de nutrición, la capacitación, que les permite mejorar la calidad del servicio que los gimnasios que ofrecen a sus usuarios.

«Cualquiera puede decir, yo soy instructor, pero tú como instructor sabes diferenciar lo que es un principal, un intermedio o un avanzado, cómo tú vas a desglosar esos entrenamientos y ese instructor no tiene que tener la capacidad de decir mira yo no te voy a mandar una dieta porque yo no soy nutricionista, porque también pasa», expresó

A su vez recalcó que la formación profesional para quienes están en el acompañamiento de atletas del fisicoculturismo y fitness es importante.