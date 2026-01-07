El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria informó que el reinicio de actividades académicas y administrativas para el año 2026 será el próximo lunes 12 de enero. Esta fecha, establecida en el cronograma del sector, cuenta con la aprobación del Consejo Nacional de Universidades.

A través de sus redes sociales, el ente rector aclaró que las instituciones que tengan previsto iniciar antes de ese día podrán hacerlo con total normalidad.

Este anuncio se produce en un contexto nacional marcado por una reactivación progresiva del sistema educativo tras el receso navideño, y en medio de un panorama político desafiante. Casas de estudio, como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad del Zulia (LUZ), han comenzado a publicar sus respectivos cronogramas de retorno, algunos con fechas posteriores al 12 de enero, como parte de una estrategia de reincorporación escalonada.