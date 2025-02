La ronda del hexagonal final de la Liga Súper Senior de fútbol de Ciudad Guayana, arrancará este sábado 22 de febrero con la realización de tres encuentros que marcarán la ruta para los elencos que aspiran llegar a la gran final.

Los llamados a este banquete son, en ese orden, el Centro Portugués (que terminó con 37 puntos), Centro Italo totalizó 35 unidades), Guayanés FC (que sumó 34 puntos), Deportivo Bella Vista que totalizó 33, Los Olivos (sumó 33 puntos) y el Colegio de Ingenieros que entró a la fiesta hexagonal, con 24 unidades.

Naturales favoritos ante los llamados «sorpresa»

Para nadie que maneje el concepto de la Liga Súper Senior en lo que ha sido su histórico natural, puede dejar por fuera a los tradicionales candidatos al título, Los Olivos y Centro Italo de Guayana, además llamados a jugar el Clásico de la categoría, en apenas la primera fecha de esta infartante jornada y recordando que los itálicos son los campeones defensores tras vencer en el pasado torneo, por penales al mismo Los Olivos.

Y por números arrojados en el Torneo regular, sumaríamos como aspirantes al sorprendente Deportivo BellaVista que aunque clasificó de cuarto al referido hexagonal, mostró la mejor defensa al haber permitido apenas 17 goles en contra y el mejor ataque con 48 goles.

Así las cosas, los restantes buscarán seguir haciendo crecer el remoquete de sorpresas, las que casi con seguridad, seguirán mostrando en este campeonato. Analizarlo así, no sería nada descabellado el panorama que bien podría venirse.

Primera fecha en puertas

Con esta antesala, se puede arrancar a mencionar lo que será la primera fecha del hexagonal semifinal, en la que el líder del torneo, Centro Portugués Venezolano de Guayana recibirá en su cancha del club lusitano, al Colegio de Ingenieros a partir de las 4 de la tarde.

Antes, en horario tempranero, (7:45 am) se reeditará la final de la pasada temporada, donde el cuadro anfitrión del Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana chocará en el clásico de la categoría ante Los Olivos, a priori un duelo de grandes candidatos, por lo que el vencedor podría comenzar a poseer una ventaja deportiva y anímica de primer orden, para lo que seguirá por delante, en esta fase.

Mientras que el tercer duelo de esta fecha, lo jugarán el Guayanés FC ante el Deportivo BellaVista, en duelo que parece lucir muy parejo, aunque las credenciales de equipo más goleador y equipo con la valla menos batida del elenco de San Félix, aflorarán con seguridad en la dinámica de ambos cuadros, a la hora de sacar sus primeras impresiones de esta primera fecha.

El resto del hexagonal semifinal, según dio a conocer la Liga Súper Senior quedó conformado de la siguiente manera:

Jornada 2 – sábado 1 de marzo

Colegio de Ingenieros vs Guayanés FC

Los Olivos vs Centro Portugués

Deportivo BellaVista vs Centro Italo

Jornada 3 – sábado 8 de marzo

Centro Italo vs Colegio de Ingenieros

Guayanés vs Centro Portugués

Deportivo BellaVista vs Los Olivos

Jornada 4 – sábado 15 de marzo

Colegio de Ingenieros vs Deportivo BellaVista

Guayanés vs Los Olivos

Portugués vs Centro Italo

Jornada 5 – sábado 22 de marzo

Centro Italo vs Guayanés

Los Olivos vs Colegio de Ingenieros

Deportivo BellaVista vs Centro Portugués