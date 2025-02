La selección de Judo de Venezuela entró en la tercera semana de concentración que cumple en Ciudad Guayana, y bajo una activa preparación que desarrolla en el plano físico y de tácticas propias de la disciplina deportiva.

Con una bien tempranera actividad con pesas –arrancan a las 5:30 am- y el apoyo bien importante de la gerencia del Polideportivo Venalum y de la presidencia CVG Venalum, los aguerridos atletas cumplen con sus respectivos módulos, bajo la atenta mirada de varios entrenadores muy especializados que toman nota de todos los detalles de preparación.

En este apartado, forman parte del grupo de trabajo, los entrenadores Yobani Vera (estado Sucre), Alexis Álvarez (Falcón), Antonio Rivas (Bolívar), Daniel Olivo (Bolívar), Omar Hill (Bolívar), Sergio Mathey (Bolívar), Kilmar Campos (pres. aso Judo Bolívar).

Grupo de primer nivel

La intención de estos primeros entrenamientos que se cumplen, tienen además el soporte del apoyo que se necesita, en esta ocasión por parte de Federación Venezolana de Judo en cuyo frente está la ex atleta olímpica de la disciplina, Katiuska Santaella quien también en su amplia hoja de servicio deportiva, figura como expresidente de la Asociación de judo del estado Bolívar.

«El respaldo que hemos logrado por parte de la Federación se une al que ofreció el Ministerio del Poder Popular para el deporte. Gracias al Ministerio que escogió a Bolívar como sede la concentración que estamos cumpliendo y a su presidente, Arnaldo Sánchez», reconoció el sensei Kilmar Campos, consultado en la sede del Polideportivo Venalum, donde se cumplen estos entrenamientos.

Regresando a los módulos que se cumplen, los atletas que cumplen con esta actividad, son en el renglón femenino Jonaiker Manzo (60 kgrs estado Miranda), Ángel Harry (Bolívar 66 kgrs), Jesús Otero (73 kgrs Sucre), Eneiker Patete (81 kgrs Bolívar), Luis Pariche (81 kgrs Bolívar), Samuel Corso (90 kgrs Carabobo), Carlos Páez (100 kgrs Apure), Luis Amezquita (+100 kgrs Bolívar) y Gustavo Carrizalez (100 kgrs).

Por su parte el grupo femenino está integrado por Leomarys Ruiz (52 kgrs Bolívar), Kady Cabezo (57 kgrs Miranda), Anriquelys Barrios (57 kgrs Bolívar), Ivette Fuentes (63 kgrs Falcón), Eliana Aguiar (60 kgrs Carabobo), y Karialex Pacheco (57 kgrs Bolívar.

Destinos internacionales

Es bueno recalcar que esta concentración en el estado Bolívar, por parte de la selección nacional de Judo, tiene fijados sus respectivos horizontes en medio del calendario que se tiene hacia las competencias internacionales.

Por delante y en lo inmediato, se tienen prefigurados dos eventos de corte internacional en el junior, buscando la clasificación hacia los Panamericanos de Brasil, que se deberá cumplir en la segunda semana de Marzo, y luego habrá competencias en Panamá y Perú; mientras que para Abril tocará en Panamericano adulto en Santiago de Chile, para terminar con la concentración que se cumple en Ciudad Guayana.

Los atletas y entrenadores de la selección, cumplen con esta importante etapa, concentrados en la Urbanización Río Caura II de Ciudad Guayana, con un cronograma que incluye como se adelantó en la nota, de una preparación en pesas, que arranca a las 5:30 am, en el Polideportivo Venalum, a esa hora porque les permite trabajar con todo el gimnasio a su disposición, hasta que más tarde lleguen los habituales pesistas que hacen sus trabajos en esta referida instalación.

Sobre las diez y media de la mañana se cumple con una etapa técnico-táctico y ya en la tarde, desde las 6:00 pm se cumplen con los entrenamientos normales de contacto, esto los días lunes, miércoles y viernes, en tanto que los días martes y jueves llevan a cabo trabajados físicos, carreras y preparación física.

Chequeo 2da categoría este sábado

Por otra parte, Kilmar Campos como presidente de la Asociación de Judo del estado Bolívar, dio a conocer qué para este sábado 15 de febrero, se estará llevando a cabo un chequeo de 2da categoría qué para el momento de tomar la nota, tenía cerca de 70 atletas.

El evento que partirá sobre las 8:00 am se cumplirá como es tradicional en el actual Centro Regional de Judo del estado Bolívar.

Reflexiones sobre el judo bolivarense

Durante la visita que cumplimos al tatami del Polideportivo Venalum, indagamos aún más de la actual situación por la que ha transitado esta disciplina deportiva en el estado Bolívar en los últimos tiempos.

Siendo reconocida nivel nacional como la mejor en su género entre otros los estados que desarrollan la disciplina, la misma no ha contado con el debido respaldo que debería tener, sobre todo por los notable éxitos que han cosechado en los últimos años.

Recientemente en el año 2024, logró 15 medallas (8 de oro, 4 de plata y 3 de bronce) en su sensacional actuación en los pasados Juegos Nacionales Deportivos Juveniles, representando esta actuación, más del 50 por ciento de medallas doradas que sumó la entidad a nivel general. Un paso que también se había alcanzado durante la gestión del año 2023.

«Sí, se ha logrado importantes méritos, los atletas de élite, han permanecido en la región compitiendo con su estado, dando la cara por estado, compitiendo con el pulmón propio de atletas, padres y representantes y la verdad no sabemos por qué no se concretan los apoyos para seguir impulsando la actividad», dijo Kilmar Campos, capitalizando una inquietud periodística sobre ofrecimientos que aún no se han concretado.

«A veces uno le cuesta dar a conocer estas situaciones porque lo pueden catalogar a uno como un inconforme sin razón. Pero el judo del estado Bolívar ha dado la cara por la región, y pongo como ejemplo, ya que me lo están preguntando, en otros estados a los atletas que alcanzaron medallas en los pasados juegos nacionales juveniles, les fue entregado sus respectivos reconocimientos. Aquí eso no ha ocurrido, y ojo, no es solo el judo, sino todas las disciplinas que alcanzaron medallas. Antes se entregaban reconocimientos y ahora no está pasando», develó Campos.

Promesas inconclusas

También quedó expuesto en el “tatami de la verdad” –si así se lo puede decir- el ofrecimiento que en su ocasión se le hizo a la Asociación de Judo del estado Bolívar, para la mejoras contempladas en el Centro Regional de Judo ubicado en Unare y que permitiría la ampliación de la actual sede, donde el calor por lo que pequeña que resulta, se hace literalmente insoportable.

“Bueno, ahí tienes otro ejemplo que es bueno rescatar. Tenemos una sede, sí, para el judo del estado Bolívar, pero ya quedó pequeña. Una vez yo escuché que en un programa de radio donde estaba el gobernador, se tocó el tema, creo que vinieron a ver la sede, le dieron la vuelta y hasta allí quedó todo…”sinceró el destacado sensei del judo guayanés.

Aunque el tema central de este trabajo no era la actualidad de la sede, bien vale la pena rescatar los valores de pertenencia gubernamental para corresponder la gran labor deportiva que hace el judo en el estado Bolívar.

Es sencillo, dar, para recibir, en el plano deportivo…