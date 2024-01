Durante una entrevista en el podcast ‘SmartLess’, Selena Gómez declaró ante los presentadores que probablemente su próximo álbum sería el último, y que quiere concentrarse en una cosa, la actuación.

«Comencé a disfrutar mucho de la música y las giras se volvieron realmente divertidas. Pero al mismo tiempo, estaba trabajando en mi programa de televisión [Los hechiceros de Waverly Place] y simplemente lo encontré muy gratificante, así que continué», declaró Gómez.

Sin embargo, «a medida que envejezco, estoy pensando más en encontrar algo en lo que pueda establecerme», puntualizó.

También afirmó que su salud mental se vio perjudicada ante la enorme carga de trabajo que vivió durante su juventud.

«Fui a un instituto mental y cancelé una de mis giras», afirmó, demostrando cuánto influyó en su salud aquella sobrecarga.

«Simplemente, me afectó porque me encanta trabajar y me distrae de las cosas malas».

Retiro musical de Selena Gómez

La artista comentó que prefiere el mundo de la actuación, a pesar de tener planes para sacar un nuevo álbum.

Los presentadores afirmaron que tiene un gran talento musical y que no debe escoger solo un área, pero ella aseguró que «Tienen razón, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada».

Lo último que se conoció de Gómez fue su canción ‘Single soon'(2023), la cual habla sobre las dudas y la toma de decisiones que se deben enfrentar al acabar una relación.

Ahora anunció que está puliendo los detalles para su nuevo álbum de estudio, que en sus palabras, podría ser el último.

Disney y la música

Selena Gomez explicó que profundizó más en el arte musical debido a su participación en ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ de Disney.

«Disney es, podría decirse, una máquina, y de alguna manera, requerían que supiera cantar para poder interpretar la canción principal de un programa. Saben cómo empaquetar a alguien y convertirlo en una verdadera triple amenaza», confesó.

Desde su debut, Disney le ofreció a Selena la oportunidad de grabar un álbum, idea que le pareció «divertida».

«Mi deseo inicial era ser actriz; nunca planeé convertirme en cantante a tiempo completo, pero de alguna manera, ese pasatiempo se transformó en algo más significativo».

«No me considero la mejor cantante, pero sí sé cómo contar historias, y disfruto la oportunidad de expresarlas a través de mis canciones», finalizó.