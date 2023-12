Selena Gómez ya no esconde su amor por Benny Blanco. La estrella pop sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores en Instagram al publicar una foto en la que aparece abrazada al productor musical, con quien ha trabajado en varias canciones.

Una foto que lo dice todo

La imagen, que fue compartida el pasado jueves, muestra a Selena sonriendo mientras se acurruca junto a Benny, quien le da un beso en la mejilla. Sin embargo, la cantante no mostró el rostro completo de su novio, sino que lo recortó parcialmente, dejando ver solo una parte de su cabello rubio y sus gafas.

Aunque la foto no tenía ningún pie de foto, Selena dejó claro que se trata de una relación seria con un comentario que escribió en respuesta a uno de sus fans, que le preguntó si estaba enamorada. «Él es absolutamente todo en mi corazón», confesó la artista.

Una lluvia de halagos

Selena no solo respondió a ese comentario, sino que también interactuó con otros de sus seguidores, que se mostraron muy contentos por la noticia y le enviaron mensajes de apoyo y cariño.

«Ha sido lo mejor que me ha pasado», le dijo a un usuario que le deseó lo mejor. «Es mejor que cualquier chico con el que he estado. Esa es la verdad», afirmó en otro comentario, haciendo referencia a sus anteriores romances con Justin Bieber, The Weeknd y Zedd.

Además, la cantante aprovechó sus stories para agradecer a todos sus fans por el amor que le brindan. «Solo un recordatorio de lo mucho que aprecio y quiero a todos y cada uno de ustedes», escribió.

Un compañero de trabajo y de vida

Benny Blanco, de 35 años, es un reconocido músico y productor estadounidense, que ha colaborado con artistas como Dr. Luke, Britney Spears, Katy Perry, Charlie Puth, Justin Bieber, BTS y Snoop Dogg.

Entre sus éxitos se encuentran «Hot n Cold», «Tik Tok», «Moves Like Jagger» y «Eastside».

Selena Gómez y Benny Blanco se conocieron hace cuatro años, cuando trabajaron juntos en la canción «I Can’t Get Enough», junto a Tainy y J Balvin. Desde entonces, han mantenido una buena amistad y una química musical que ahora se ha convertido en amor.

Según una fuente cercana a la pareja, citada por el portal DeuxMoi, Selena Gómez y Benny Blanco llevan saliendo en secreto desde hace seis meses y están muy felices juntos. «Ella está muy enamorada de él y él la trata como a una reina», aseguró la fuente.