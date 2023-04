“En aquel tiempo, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue éste donde Jesús de noche y le dijo: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él.» Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios.»

Nicodemo, le contesta: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?»

Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu.»

Reflexión hecha por: Luis Perdomo. Animador Bíblico de la Diócesis de Ciudad Guayana. Venezuela

La Iglesia universal celebra la fiesta, entre otros santos, en honor a Santa Katerí Tekakwitha, llamada la azucena de los indios Pieles Rojas. De una pureza y finura espiritual que la hace admirable para los misioneros franceses, que llevan el Evangelio a su pueblo el cual habitaban al norte de EEUU y sur de Canadá.

Y la liturgia del día nos presenta el Evangelio de Nuestro Señor JESUCRISTO, según San Juan capítulo 3, del verso 1 al 8, donde se narra que Nicodemo, un magistrado que formaba parte del Sanedrín, el supremo tribunal de los judíos, va al encuentro de JESÚS, de noche, no se sabe si por prudencia o cobardía. Nicodemo quiere saber si el Maestro es el Mesías esperado o no. JESÚS, le dice que, para conocer el Reino de DIOS, es necesario un nuevo nacimiento.

Estos términos no entran en la cabeza de Nicodemo, ya que desconoce la transformación profunda que realiza el Espíritu del Señor, al incorporar a las personas a la comunidad, por el llamado y por su ratificación en el Bautismo. Por eso JESÚS lo interpela diciéndole: “¿tú eres maestro de la Ley e ignoras esto? Ya que, el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,5).

Al confrontarnos con el texto, obtenemos dos grandes enseñanzas, la primera de ellas es la de ver a JESÚS, un laico, hombre de pueblo, que está llamando ignorante a un sabio doctor de la Ley. Y nos confronta porque a diario vemos cómo la gente sencilla comprende integralmente el Proyecto de Vida de JESÚS, que transforma el egoísmo en solidaridad y la indiferencia en compasión. Mientras que letrados y expertos en las Sagradas Escrituras, se cierran a sus enseñanzas y no se comprometen con sus semejantes.

La segunda confrontación es la afirmación del Maestro, de un nuevo nacimiento semejante al biológico, pero al mismo tiempo distinto. Ya que lo decisivo de la experiencia cristiana, es “ser engendrado de arriba o de nuevo”. Lo entenderemos si nos abrimos libremente con Fe y sin prejuicios de ningún tipo a Su Mensaje de Esperanza y de AMOR, en ese terreno el Espíritu Santo hará su obra y nos transformará en una criatura Nueva.

Así entenderemos también que nuestra vida pasada cargada de pecados, esa vida ignominiosa, de lujurias, de ambiciones y de desórdenes, que llevábamos antes de conocer a JESÚS, no nos condena, ni nos condicionan de modo fatalista. Ya que, el Espíritu, como el agua y el viento poderoso y libre engendra el dinamismo del AMOR, y de la VIDA de DIOS, en nosotros para decirnos constantemente que: “donde abunda el pecado sobreabunda la GRACIA” (Rom 5,20).

De allí que hoy sea un día para gloriarnos del profundo AMOR, que DIOS, siente por cada uno de nosotros al invitarnos a nacer de nuevo, el cual hacemos realidad teniendo un trato amable con todas las personas que nos encontremos en nuestro camino, perdonando cualquier gesto de exclusión y de calumnia que alguno haya hecho contra nosotros, no profiriendo maldiciones ni contra nuestros semejantes, ni contra la situación que estamos viviendo. Si actuamos así, entonces podremos experimentar el Poder Trascendente y libre del Espíritu de DIOS con el que habremos nacido nuevamente.

Señor JESÚS, danos el discernimiento necesario para en17tender el significado de Nacer de Nuevo en Tu Espíritu, para poder actuar como criaturas nuevas, sin egoísmo y sin indiferencia, venciendo de esa manera todos los males que nos agobian.

Amén