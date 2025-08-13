El senador Miguel Uribe Turbay fue sepultado este miércoles 13 de agosto en el Cementerio Central de Bogotá, en medio del dolor de sus familiares por ver partir al dirigente político del partido Centro Democrático.

En el mencionado camposanto, la urna con los restos de Uribe Turbay descendió a la fosa, ante una adolorida viuda, María Claudia Tarazona, su hijo Alejandro, su padre, Miguel Uribe Londoño, y demás parientes, quienes estaban sumamente afligidos por presenciar el funeral.

Previo al sepelio, Uribe Londoño recordó que no es la primera vez que la familia vive este dolor, a raíz de la violencia en Colombia.

Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay. Tuve que decirle a un niño de cuatro años la noticia del asesinato de su madre”, dijo el padre de Uribe Turbay, citado por Blu Radio.

El papá del senador agregó que la historia se repite, pues en esta oportunidad fue Alejandro, de cuatro años, hijo de Uribe Turbay, quien recibió la mala noticia de la muerte de su progenitor.

Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa”, agregó de manera contundente, a pesar del dolor.

Fue a las 3:05 p. m., hora de Colombia, cuando el féretro con los restos de Uribe Turbay fue sepultado y de esta manera el senador está al encuentro con Dios.

El también precandidato presidencial sufrió un atentado armado el pasado 7 de junio, en Fontibón, Bogotá. Fue hospitalizado en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde luchó por su vida por dos meses y cuatro días, pero el 11 de agosto falleció.

Por este hecho, se ha practicado la detención de seis sujetos, mientras que las autoridades colombianas han llegado a implicar por este crimen a las disidencias de las Farc.