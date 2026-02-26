Shakira alcanzó un nuevo hito en su carrera al ser nominada por primera vez para ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll. La estrella colombiana comparte la lista de 17 candidatos con leyendas de la talla de Iron Maiden, Oasis, Mariah Carey y New Edition.

La colombiana destaca como la única artista latina en la edición de 2026. Su nominación llega justo un año después de que la banda mexicana Maná rompiera una racha de casi una década sin presencia de grupos de habla hispana en las candidaturas, aunque finalmente no lograran la inducción.

Para optar a este honor, el artista debe haber lanzado su primera grabación hace al menos 25 años. Aunque el debut de Shakira se remonta a Magia (1991), su explosión global ocurrió con Pies descalzos (1995).

Debutantes

Este año, la competencia es variada e incluye a diez debutantes en la lista de nominados, entre ellos P!NK y Phil Collins. La lista completa la integran: The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge y Lauryn Hill junto a Billy Idol, INXS, Joy Division/New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

«Esta variada lista reconoce las caras y sonidos en constante evolución del rock & roll y su impacto continuo en la cultura juvenil», afirmó John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama.

Proceso de selección

Tras el anuncio de los preseleccionados, se inicia un proceso de votación cuyos resultados finales se revelarán en abril. Los elegidos ingresarán en las categorías de Influencia Musical, Excelencia Musical o el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

La ceremonia de inducción de la promoción 2026 se celebrará este otoño. Formar parte de este selecto grupo —donde ya figuran nombres como The Beatles, Madonna y Michael Jackson— representa uno de los máximos reconocimientos en la industria musical global.